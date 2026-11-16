Літають вище за хмари: навіщо котів доставляють дронами на позиції ЗСУ

Після руйнування позиції військові подбали і про свого улюбленця

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Бійці бригади "Форпост" перевезли кота на важкому безпілотнику "Вампір", щоб урятувати улюбленця й забрати його з собою на нову позицію. Кота помістили в коробку й доставили повітрям туди, куди перебралися військові.

Про це повідомляє Державна прикордонна служба України. Історію порятунку тварини розповів один із бійців "Форпоста".

"Була ситуація, коли в моїх побратимів зруйнували позицію, їм потрібно було переходити на іншу. І щоб врятувати свого улюбленця, вони зачинили його в коробці й просто "Вампіром" передали на іншу точку, щоб він теж був у безпеці", – розповів військовослужбовець бригади "Форпост".

Для перевезення повітрям бійці помістили улюбленця в коробку Джерело: Згенеровано ШІ ("Телеграф")

Для захисників коти на позиціях – талісмани й помічники в підтриманні настрою. За словами бійця, зазвичай тварини самі приходять до військових.

"На будь-якій позиції має бути кіт. Це як талісман або оберіг. Або просто щоб підіймав настрій. Зазвичай вони самі знаходять нас. Не ми їх знаходимо, вони самі знаходять нас", – зазначив боєць "Форпоста".

Раніше українські військові врятували дикого кабанчика, мати якого загинула під час артобстрілу.