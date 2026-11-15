Бере регіон "на приціл". Зеленський озвучив нову тактику ударів Росії по Україні

У кількох областях діють аварійні відключення, енергетики відновлюють пошкоджене обладнання

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Росія змінила тактику атак на українську енергосистему. Тепер ворог обирає окремий регіон України й кілька діб поспіль атакує його енергетичну інфраструктуру – мережі та підстанції.

Про це повідомив президент Володимир Зеленський у вечірньому зверненні. За його словами, найбільше влучань від початку вересня зафіксували на Дніпровщині.

Росія зосереджує удари на одному регіоні

Зеленський зазначив, що від початку вересня на Дніпропетровщині зафіксували 131 влучання, на Київщині – 125, на Житомирщині та Сумщині – понад сотню. Саме в регіонах із найбільшою кількістю влучань зосереджено найбільше завдань для енергетиків, комунальних служб і ДСНС України.

"Росіяни так діють, що беруть один регіон як спеціальну мішень і кілька діб зосереджуються на ударах по цьому регіону – по всьому, по мережах, по підстанціях", – сказав Зеленський.

За словами президента, нові повітряні тривоги та повторні удари значно ускладнюють відновлення. Водночас усі необхідні сили залучені до робіт, обладнання є. Частині споживачів електрику вже повертають, але попереду ще значний обсяг ремонту.

Відключення у Запоріжжі, Дніпрі, Сумах і Харкові

В неділю, 15 листопада, через російські атаки в ряді областей України запроваджені аварійні відключення світла. Найскладніша ситуація на Запоріжжі, Харківщині, Сумщині та Дніпропетровщині.

Запоріжжя та область. Через російський обстріл пошкоджено електрообладнання, значна кількість споживачів залишилася без світла. У регіоні запровадили аварійні відключення. Важливі об’єкти перевели на резервне живлення, лікарні продовжують надавати допомогу у звичайному режимі. Комунальні служби працюють над відновленням водопостачання й тепла.

Лікарні Запоріжжя працюють на резервному живленні Джерело: Згенеровано ШІ ("Телеграф")

Дніпро та область. Пошкодження магістральних електромереж залишило без електропостачання частину Дніпра й Кам’янського, а також частину населених пунктів Дніпровського та Кам’янського районів. Діють аварійні відключення. За словами голови Дніпропетровської ОВА Олександра Ганжі, лікарні та критична інфраструктура переходять на генератори.

Сумщина. Від початку вересня область зазнала понад сотню влучань. Президент назвав її серед регіонів, де через наслідки російських ударів найбільше роботи для енергетиків, комунальників і рятувальників.

Харківщина. Увечері 15 листопада через складну ситуацію в енергосистемі застосували аварійні відключення. Вони діють одночасно з погодинними графіками. Для промислових споживачів і бізнесу протягом доби також передбачені обмеження потужності.

Раніше "Телеграф" розповідав, що в Україні триває опалювальний сезон, однак тепло прийшло не в усі будинки. Частина жителів уже скаржиться на надто гарячі батареї та великі рахунки, тоді як інші досі змушені мерзнути у власних будинках.