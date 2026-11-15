Вогонь та розруха: як зараз виглядає прифронтовий Краматорськ (репортаж Яна Доброносова)

"Руський мір" перетворює все на руїни

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Росія щодня обстрілює Краматорськ (Донецька область) дронами, артилерією та іншим озброєнням. Попри постійні ворожі атаки, місто продовжує жити.

Кореспондент "Телеграфа" Ян Доброносов побував у районному центрі, що знаходиться приблизно за 10 км від фронту. Ситуація у населеному пункті важка, зв’язок поганий, проте на вулицях все ще можна зустріти місцевих мешканців.

Голова Донецької облдержадміністрації, начальник обласної військової адміністрації Вадим Філашкін повідомив, що станом на ранок 15 листопада по Краматорську росіяни вдарили 5 керованими авіабомбами — поранено 1 особу, пошкоджено 6 багатоповерхівок та приміщення благодійного фонду.

Через відсутність газопостачання після атаки РФ на критичну інфраструктуру 9 листопада жителі готують їжу просто неба у дворах. Відомо, що з 16 листопада у Краматорську тимчасово припиняють роботу усі відділення "ПриватБанку" та "Ощадбанку".

Як зараз виглядає Краматорськ

Дороги поблизу фронту захищають антидроновими сітками/Фото: Ян Доброносов, "Телеграф"

Будинок у Краматорську догоряє після ворожої атаки/Фото: Ян Доброносов, "Телеграф"

Мешканка Краматорська кип’ятить воду у дворі свого багатоквартирного будинку/Фото: Ян Доброносов, "Телеграф"

Любов переможе війну/Фото: Ян Доброносов, "Телеграф"

Величезний плюшевий ведмідь на вулиці приваблює птахів/Фото: Ян Доброносов, "Телеграф"

Пам'ятник Шевченка давно евакуювали з міста/Фото: Ян Доброносов, "Телеграф"

Краматорськ проти Росії/Фото: Ян Доброносов, "Телеграф"

Відома арка у місті/Фото: Ян Доброносов, "Телеграф"

Зруйнований храм в ім’я святого Іоанна Предтечі у Краматорську/Фото: Ян Доброносов, "Телеграф"

Донбас — це Україна/Фото: Ян Доброносов, "Телеграф"

Пам’ятник «Літак МіГ-17ПФ» у Краматорську/Фото: Ян Доброносов, "Телеграф"

"Не плач, мамо, ми не здамо Донбас"/Фото: Ян Доброносов, "Телеграф"

Пошкоджена церква в Краматорську на тлі муралу/Фото: Ян Доброносов, "Телеграф"

"Літак" у Краматорську/Фото: Ян Доброносов, "Телеграф"

Пошкоджена багатоповерхівка/Фото: Ян Доброносов, "Телеграф"

Місто усипане згорілими авто/Фото: Ян Доброносов, "Телеграф"

Місцевий мешканець Краматорська/Фото: Ян Доброносов, "Телеграф"

Раніше "Телеграф" повідомляв, що військовий та журналіст Юрій Бутусов закликав провести обов’язкову евакуацію цивільних зі Слов’янська та Краматорська на Донеччині через посилення російських ударів. На його думку, відповідальність за порятунок мешканців має взяти Ставка Верховного Головнокомандувача.