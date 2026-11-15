Вогонь та розруха: як зараз виглядає прифронтовий Краматорськ (репортаж Яна Доброносова)
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"Руський мір" перетворює все на руїни
Росія щодня обстрілює Краматорськ (Донецька область) дронами, артилерією та іншим озброєнням. Попри постійні ворожі атаки, місто продовжує жити.
Кореспондент "Телеграфа" Ян Доброносов побував у районному центрі, що знаходиться приблизно за 10 км від фронту. Ситуація у населеному пункті важка, зв’язок поганий, проте на вулицях все ще можна зустріти місцевих мешканців.
Голова Донецької облдержадміністрації, начальник обласної військової адміністрації Вадим Філашкін повідомив, що станом на ранок 15 листопада по Краматорську росіяни вдарили 5 керованими авіабомбами — поранено 1 особу, пошкоджено 6 багатоповерхівок та приміщення благодійного фонду.
Через відсутність газопостачання після атаки РФ на критичну інфраструктуру 9 листопада жителі готують їжу просто неба у дворах. Відомо, що з 16 листопада у Краматорську тимчасово припиняють роботу усі відділення "ПриватБанку" та "Ощадбанку".
Як зараз виглядає Краматорськ
Раніше "Телеграф" повідомляв, що військовий та журналіст Юрій Бутусов закликав провести обов’язкову евакуацію цивільних зі Слов’янська та Краматорська на Донеччині через посилення російських ударів. На його думку, відповідальність за порятунок мешканців має взяти Ставка Верховного Головнокомандувача.