Запасаємося до Різдва та Нового року: на "Миколайчиків" від Roshen впали ціни

В акції беруть участь святкові фігурки двох розмірів – 25 та 40 грамів

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У магазинах Roshen шоколадні фігурки "Святий Миколай" продають зі знижкою 35% — від 18,36 грн. за штуку. Акція триватиме до 7 грудня 2026 року, тож солодощі до Різдва та Нового року можна купити заздалегідь.

Про це йдеться в матеріалі "Телеграфа": "Мінус 35% на шоколадних "Миколайчиків" та "Монблан" за півціни: у Roshen влаштували мегазнижки"

Згідно з цінниками, акція розпочалася 10 листопада 2026 року.

Фігурка "Святий Миколай" вагою 25 г коштує 18,36 грн. замість 28,25 грн. На кожному такому "Миколайчику" покупець економить 9,89 грн.

Фігурку більше, вагою 40 г, продають за 24,47 грн. замість 37,65 грн. Різниця між звичайною та акційною ціною складає 13,18 грн за штуку.

Десять фігурок по 40 грамів за акцією коштують на 131,80 грн дешевше

Якщо купити фігурки одразу на кілька подарунків, десять штук по 25 г коштуватимуть 183,60 грн замість 282,50 грн. Економія становитиме 98,90 грн. За десять 40-грамових "Миколайчиків" за умовами акції потрібно заплатити 244,70 грн. замість 376,50 грн. – на 131,80 грн. менше.

Як повідомляв "Телеграф", у магазинах Roshen цукерки "Монблан" продавали зі знижкою 43%: кілограм обходився на 300,36 грн дешевше - про це повідомлялося в матеріалі про акцію. Розпродаж стосувався інших солодощів, але знижки Roshen до свят поширювалися і на шоколадні фігурки "Святий Миколай".