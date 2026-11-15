Помре не своєю смертю? Що може звести Путіна до могили

Окремий ризик для російської влади – втрата лідером здатності керувати державою

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Інфаркт, інсульт, онкологічні захворювання та внутрішній конфлікт у владі – такі сценарії смерті президента Росії Володимира Путіна розглянули три нейромережі. Усі вони наголосили: без медичних даних конкретний прогноз неможливий.

Чим відрізняються відповіді ChatGPT, Gemini та Claude, розповідає "Телеграф". Моделі оцінили вікові медичні ризики та політичні обставини, здатні призвести до кризи влади.

ChatGPT: за публічними появами діагноз не поставити

ChatGPT зосередився на обмеженнях подібних оцінок. Вік людини, відеозаписи та її поведінка на публіці не дозволяють визначити захворювання чи передбачити причину смерті, йдеться у відповіді нейромережі. Для цього потрібні медичні відомості.

Нейросеть згадала багаторічні чутки про онкологію, хворобу Паркінсона і проблеми з серцем у Путіна. Публічних достовірних медичних підтверджень цих версій немає. Тому ChatGPT запропонував окремо розглядати загальні ризики похилого віку та повідомлення про здоров’я конкретної людини.

Володимир Путін

Gemini: гострі захворювання, старіння та конфлікт еліт

Gemini поділив можливі обставини на три категорії. У першу увійшли раптові медичні події: інфаркт, інсульт та інші гострі серцево-судинні стани, які відносяться до загальних ризиків для людей віком від 70 років. Нейросеть також згадала ускладнення після хірургічних втручань.

Друга категорія – хронічні захворювання та природні вікові зміни. Серед таких загальних сценаріїв старіння нейромережа назвала онкологічні патології та поступове погіршення роботи органів.

Третя категорія пов’язана із політичною ситуацією. Gemini описав ризик кризи всередині російської еліти на тлі серйозних військових чи економічних потрясінь. У цьому сценарії між представниками влади та силових структур виникає конфлікт. Модель представила його як теоретичний перебіг подій і не стверджувала, що оточення Путіна будує такі плани.

Володимир Путін

Claude: криза влади можлива і при втраті дієздатності

Claude перерахував серцево-судинні захворювання, онкологію та гострі стани, характерні для літнього віку. Серед прикладів – інфаркт, інсульт, розрив аневризми та тромбоемболія. Окремо нейромережа розглянула різницю між фізичною смертю керівника та втратою здатності виконувати обов’язки.

Якщо дієздатність лідера поступово знижується, його оточення продовжує керувати державою, хоча він не може повноцінно брати участь у прийнятті рішень. Це стає самостійним джерелом кризи політичної системи. Як історичні приклади Claude навів радянських керівників Леоніда Брежнєва, Юрія Андропова та Костянтина Черненка. В останні роки їхнього правління серйозні проблеми зі здоров’ям впливали на управління країною.

Ще один варіант, який назвав Claude – насильницьке усунення від влади під час внутрішнього конфлікту. Нейросеть позначила його як теоретичну можливість, а чи не обґрунтований прогноз долі Путіна.

Публічні появи Путіна не дозволяють нейромережам визначити можливий діагноз

Як повідомляв "Телеграф", у жовтні 2026 року Newsweek опублікував аналіз демографічної статистики ООН та Росстату. На його основі оцінили можливу тривалість життя Володимира Путіна у цій оцінці. Розрахунок враховував вік, загальні закономірності тривалості життя та становище Путіна як глави держави. Він давав лише приблизний орієнтир – умовний період 2033–2038 років із середнім значенням 2035 рік.