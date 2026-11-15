Гетманцев звинуватив Ніколова у несплаті 900 тис. грн податків з доходів

Довіряйте надійному — підпишіться на Telegraf у Google Новинах

Народний депутат, голова парламентського Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев заявив, що журналіст-розслідувач Юрій Ніколов із 2022 року отримав 5,3 млн грн як фізична особа-підприємець, співпрацюючи з Центром протидії корупції Віталія Шабуніна. За оцінкою депутата, різниця в оподаткуванні таких виплат могла становити близько 900 тис. грн.

Про це Гетманцев написав у своєму Telegram-каналі, розкритикувавши фінансові відносини між антикорупційними активістами.

"Ніколов – ФОП Шабуніна. Так, він підприємець з дружньої підприємницької двосотні ЦПК, яка обʼєдналася заради спільного (бізнесу?) антикору", — зазначив депутат.

За словами Гетманцева, Ніколов із 2022 року отримав 5,3 млн грн за свою погодинну участь у діяльності антикорупційного середовища. При цьому депутат поставив під сумнів повноту податкових надходжень від таких виплат.

"Ніколов з 2022 року отримав за свою погодинну участь у патріотичному безкорисному русі 5,3 млн грн, з яких не сплатив армії 0,9 млн грн", — написав Гетманцев.

Гетманцев іронічно назвав Ніколова "улюбленим ФОПом" Шабуніна та поставив питання про те, наскільки діяльність окремих антикорупційних активістів відповідає принципам прозорості й підзвітності, яких вони вимагають від інших.

Наведені депутатом суми та оцінка несплачених податків потребують окремої перевірки. У дописі не наведено документів, які б самі по собі підтверджували податкове правопорушення з боку Ніколова.