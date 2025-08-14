Прокуратура оголосила 22 підозри за корупцію в Києві. Серед підозрюваних чиновники КМДА

Йдеться про багатомільйонні збитки бюджету Києва

Органи прокуратури в місті Києві оголосили 22 підозри за оборудки, що завдали збитків держави більш ніж на 230 млн грн.

Серед підозрюваних – топчиновники КМДА та керівники комунальних підприємств, повідомив генеральний прокурор Руслан Кравченко.

За інформацією генпрокурора, підозри оголошені за привласнення коштів громади, службову недбалість, неякісні будівельні роботи та наживу на шкільних укриттях.

Окрім того, як повідомив Руслан Кравченко, відбулися обшуки у кримінальних провадженнях щодо службової недбалості посадовців ПрАТ "Київспецтранс" та КМДА, а також розтрати коштів Департаменту охорони здоров’я.

Він додав, що серед епізодів, що розслідуються, зокрема наступні:

Нажива на безпеці дітей – посадовці районних управлінь освіти Подільського, Дніпровського, Шевченківського районів "заробляли" на шкільних укриттях: закупівля неякісних і за завищеними цінами генераторів, ремонти укриттів із заволодінням бюджетними коштами.

Махінації на ремонтних роботах – керівник апарату КМДА та колишній директор КП "АТП КМДА" розтратили кошти на капремонті, головні інженери ШЕУ Подільського та Печерського районів — на закупівлі матеріалів для ремонту доріг, а керівниця музею "Київська фортеця" підписала акти робіт, яких фактично не проводили.

Закупівлі "на папері" та за завищеними цінами – головний агроном КП "УЗН Святошинського району" та керівник підрядної компанії "закупили" квіти лише по документах, начальник управління СКП "Київтелесервіс" — обладнання за завищеними на десятки мільйонів цінами, посадовець КО "Муніципальна охорона" закупив неякісні бодікамери.

Метро та службова недбалість – заступник директора Департаменту транспортної інфраструктури КМДА через недбалість допустив аварійну ситуацію і зупинку синьої гілки метро.

Кравченко наголосив, що у результаті цих епізодів було завдано багатомільйонних збитків бюджету Києва.