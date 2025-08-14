Прокуратура объявила 22 подозрения за коррупцию в Киеве. Среди подозреваемых чиновники КГГА

Речь идет о многомиллионном ущербе бюджету Киева

Органы прокуратуры в Киеве объявили 22 подозрения за сделки, нанесшие ущерб государству более чем на 230 млн грн.

Среди подозреваемых – топ-чиновники КГГА и руководители коммунальных предприятий, сообщил генеральный прокурор Руслан Кравченко.

По информации генпрокурора, подозрения объявлены за присвоение средств громады, служебную халатность, некачественные строительные работы и наживу на школьных укрытиях.

Кроме того, как сообщил Руслан Кравченко, прошли обыски в рамках уголовных производств относительно служебной халатности должностных лиц ЧАО "Киевспецтранс" и КГГА, а также растраты средств Департамента здравоохранения.

Он добавил, что среди расследуемых эпизодов, в частности, такие:

Нажива на безопасности детей – должностные лица районных управлений образования Подольского, Днепровского Шевченковского райнов "зарабатывали" на школьных укрытиях: закупка некачественных и и по завышенным ценам генераторов, ремонты укрытий с завладением бюджетными средствами.

Махинации на ремонтных работах – руководитель аппарата КГГА и бывший директор КП "АТП КГГА" растратили средства на капремонте, главные инженеры ШЭУ Подольского и Печерского районов растрата на закупке материалов для ремонта дорог, а руководитель музея "Киевская крепость" подписала акты работ, которые фактически не проводились.

Закупки "на бумаге" и по завышенным ценам – главный агроном КП "УЗН Святошинского района" и руководитель подрядной компании "закупили" цветы только по документам, начальник управления СКП "Киевтелесервис" — оборудование по завышенным на десятки миллионов ценам, чиновник КО "Муниципальная охрана" закупил некачественные бодикамеры.

Метро и служебная халатность – заместитель директора Департамента транспортной инфраструктуры КГГА из-за халатности допустил аварийную ситуацию и остановку синей ветки метро.

Кравченко подчеркнул, что в результате этих эпизодов был нанесен многомиллионный ущерб бюджету Киева.