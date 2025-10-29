СБУ Малюка провела безпрецедентну зачистку агентів Кремля. Кількість вироків держзрадникам наближається до тисячі, — експерт

У Службі діють жорстко, без огляду на імена, але в межах закону, наголосив політолог

Служба Безпеки України провела з 2022 року безпрецедентну зачистку агентів Кремля. Кількість вироків державним зрадникам наближається до тисячі. Про це пише політолог, екснардеп Олександр Черненко.

Експерт підкреслює, що зараз у регулярних судових рішеннях можемо побачити результати тієї роботи, яку почала СБУ після того, як її очолив Василь Малюк. "Мова йде про майже тисячу держзрадників, які відправились в тюрму. Майже стільки рішень суду маємо від початку "повномасштабки". Це безпрецедентна, і я б навіть сказав, історична зачистка України від московського сміття", — акцентує політолог.

"Щоб уявити той масив роботи по очистці України, який проробляє СБУ, давайте глянемо на цифри самої Служби. Більше 4 тисяч кримінальних проваджень по держзраді. Більше 2 тисяч вже у судах. Більше тисячі розслідується зараз. І майже тисяча вироків", — пише екснардеп.

На думку Черненка, починаючи повномасштабну війну, Путін був абсолютно переконаний, що Україна не справиться з валом кремлівських агентів, які були інфільтровані в різні структури. "Однак Малюк зробив контррозвідку однією з пріоритетних ланок Служби. З початку повномасштабної війни СБУ викрила більше 100 агентурних мереж. У Службі діють жорстко, без огляду на імена, але в межах закону. Тому зрадники сідають на тривалі строки", — резюмує експерт.