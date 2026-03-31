NAUDI закликає невідкладно розблокувати контрольований експорт ОВТ за чіткими та прозорими процедурами

National Association of Ukrainian Defense Industries / NAUDI вітає публічну позицію керівництва держави, яке констатує ухвалення політичного рішення щодо розблокування експорту озброєння та військової техніки, а також перезапуск МКВТС, що усунуло формальні перешкоди в системі експортного контролю. Про це повідомляє пресслужба NAUDI.

"Однак із сумом констатуємо, що наразі ця система все ще працює радше як бар’єрна, а не дозвільна.

Політичні заяви щодо розблокування експорту поки що, на жаль, не корелюють із реальними рішеннями, які ухвалюються відповідними органами експортного контролю.

Український ОПК за час повномасштабної війни довів свою ефективність, гнучкість і здатність швидко масштабувати виробництво. Водночас станом на сьогодні значна частина виробничих спроможностей галузі залишається недозавантаженою через обмежений обсяг внутрішнього державного замовлення.

Через брак фінансування системні проблеми в нашій галузі лише посилюються. Підприємства масово стикаються з дефіцитом обігових коштів, змушені обмежувати інвестиції в розвиток і технології, знижувати темпи масштабування виробництва. У разі поглиблення системних проблем із фінансуванням галузі Україна ризикує втратити виробничий потенціал критичних номенклатур ОВТ, що неминуче призведе до погіршення позицій нашої держави у війні.

Натомість контрольований експорт ОВТ, за умови безумовного пріоритету забезпечення ЗСУ, може посилити обороноздатність і геополітичну суб’єктність України.

Запровадження такого механізму дозволить забезпечити додаткові податкові надходження до державного бюджету, створити фінансову базу для масштабування виробництва та інвестицій у нові розробки, збільшити обсяги виготовлення озброєння для української армії за рахунок розширення виробничих потужностей, а також створити додаткові тисячі робочих місць.

Експорт у цьому контексті є не альтернативою, а інструментом посилення нашої обороноздатності.

Подальше блокування експорту створює довгострокові ризики у вигляді перенесення виробництва за межі України, поступового витоку технологій і компетенцій, а також втрати позицій на зовнішніх ринках озброєння. Це призведе до послаблення держави.

Окрім того, експорт безпеки є одним із найефективніших способів посилення геополітичної ваги України та залучення на наш бік більшої кількості союзників. Надзвичайно успішне турне Президента України країнами Арабської затоки з підписанням відповідних безпекових угод доводить, що українська зброя є фактором не лише внутрішньої, а й зовнішньої стійкості. Отже, відкриття експорту суттєво посилить значення нашої країни на міжнародній арені.

Таким чином, NAUDI наголошує на необхідності термінового впровадження прозорого та зрозумілого механізму погодження експорту, рівного доступу до експортних процедур для всіх виробників, чітких критеріїв щодо продукції, яка може експортуватися, за безумовного збереження ефективного державного контролю за кінцевим користувачем.

Ми вдячні представникам державної влади за постійний діалог із цих питань. Але змушені зазначити, що українські зброярі очікують не чергової презентації десятої концепції експорту, а необхідних рішень.

Зі свого боку NAUDI неодноразово пропонувала прості й зрозумілі кроки, які одночасно дозволили б захистити інтереси Армії, наповнити бюджет та посилити український вплив на світовому ринку озброєнь:

1. Опрацювання заявки на експорт протягом 14 днів (запровадження механізму погодження за замовчуванням). Якщо МО планує закуповувати відповідний вид військової продукції — воно повідомляє про це виробника; якщо ні — експорт продукції має бути можливим.

2. Внесення змін до законодавства щодо запровадження 10% експортного збору та спрямування цих коштів на закупівлю озброєння для Сил безпеки і оборони.

3. Максимальне спрощення процедури перевірок, якщо потенційним імпортером є міністерство оборони або інша урядова агенція країни-члена НАТО (або країни, з якою підписано відповідну безпекову угоду).

4. Спрощення процедури отримання повноважень на експорт власної продукції.

5. Пріоритет підтримки експорту готової продукції, а не стимулювання експорту технологій.

Українські виробники готові допомогти у формуванні необхідних нормативних змін, які сприятимуть розвитку галузі, а не виштовхуванню українських технологій за кордон.

Україна вже має необхідні інституційні механізми для забезпечення належного контролю за експортом продукції оборонного призначення. Українська оборонна промисловість очікує на відповідні рішення від держави", — сказано в заяві National Association of Ukrainian Defense Industries / NAUDI.