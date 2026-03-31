NAUDI призывает безотлагательно разблокировать контролируемый экспорт ВВТ по четким и прозрачным процедурам

National Association of Ukrainian Defense Industries / NAUDI приветствует публичную позицию руководства государства, которое констатирует принятие политического решения по разблокированию экспорта вооружения и военной техники, а также перезапуск МКВТС, что устранило формальные препятствия в системе экспортного контроля. Об этом сообщает пресс-служба NAUDI.

"Однако с грустью констатируем, что эта система все еще работает скорее как барьерная, а не разрешительная.

Политические заявления по разблокированию экспорта пока, к сожалению, не коррелируют с реальными решениями, принимаемыми соответствующими органами экспортного контроля.

Украинский ОПК за время полномасштабной войны доказал свою эффективность, гибкость и способность быстро масштабировать производство. В то же время по состоянию на сегодняшний день значительная часть производственных возможностей отрасли остается недозагруженной из-за ограниченного объема внутреннего государственного заказа.

За неимением финансирования системные проблемы в нашей отрасли только усугубляются. Предприятия массово сталкиваются с дефицитом оборотных средств, вынуждены ограничивать инвестиции в развитие и технологии, снижать темпы масштабирования производства. В случае углубления системных проблем с финансированием отрасли Украина рискует потерять производственный потенциал критических номенклатур ВВТ, что неизбежно приведет к ухудшению позиций нашего государства в войне.

Зато контролируемый экспорт ВВТ при условии безусловного приоритета обеспечения ВСУ может усилить обороноспособность и геополитическую субъектность Украины.

Введение такого механизма позволит обеспечить дополнительные налоговые поступления в государственный бюджет, создать финансовую базу для масштабирования производства и инвестиций в новые разработки, увеличить объемы изготовления вооружения украинской армии за счет расширения производственных мощностей, а также создать дополнительные тысячи рабочих мест.

Экспорт в этом контексте не альтернатива, а инструмент усиления нашей обороноспособности.

Дальнейшая блокировка экспорта создает долгосрочные риски в виде переноса производства за пределы Украины, постепенной утечки технологий и компетенций, а также потери позиций на внешних рынках вооружения. Это приведет к ослаблению государства.

Кроме того, экспорт безопасности является одним из наиболее эффективных способов усиления геополитического веса Украины и привлечения на нашу сторону большего количества союзников. Чрезвычайно успешное турне Президента Украины по странам Арабского залива с подписанием соответствующих соглашений по безопасности доказывает, что украинское оружие является фактором не только внутренней, но и внешней устойчивости. Следовательно, открытие экспорта существенно усилит значение нашей страны на международной арене.

Таким образом, NAUDI подчеркивает необходимость срочного внедрения прозрачного и понятного механизма согласования экспорта, равного доступа к экспортным процедурам для всех производителей, четких критериев по экспортируемой продукции при безусловном сохранении эффективного государственного контроля за конечным пользователем.

Мы благодарны представителям государственной власти за постоянный диалог по этим вопросам. Но вынуждены отметить, что украинские оружейники ожидают не очередной презентации десятой концепции экспорта, а необходимых решений.

Со своей стороны, NAUDI неоднократно предлагала простые и понятные шаги, которые одновременно позволили бы защитить интересы Армии, наполнить бюджет и усилить украинское влияние на мировом рынке вооружений:

1. Обработка заявки на экспорт в течение 14 дней (введение механизма согласования по умолчанию). Если МО планирует закупать соответствующий вид военной продукции, оно сообщает об этом производителю; если нет, экспорт продукции должен быть возможным.

2. Внесение изменений в законодательство относительно введения 10% экспортного сбора и направления этих средств на закупку вооружения для Сил безопасности и обороны.

3. Максимальное упрощение процедуры проверок, если потенциальным импортером является министерство обороны или другое правительственное агентство страны-члена НАТО (или страны, с которой подписано соответствующее соглашение по безопасности).

4. Упрощение процедуры получения возможностей на экспорт своей продукции.

5. Приоритет поддержки экспорта готовой продукции, а не стимулирование экспорта технологий.

Украинские производители готовы помочь в формировании необходимых нормативных изменений, способствующих развитию отрасли, а не выталкиванию украинских технологий за границу.

У Украины уже есть необходимые институциональные механизмы для обеспечения надлежащего контроля за экспортом продукции оборонного назначения. Украинская оборонная промышленность ожидает соответствующих решений от государства", — говорится в заявлении National Association of Ukrainian Defense Industries / NAUDI.