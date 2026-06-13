Стипендія сягне 20 тисяч. Що треба зробити, щоб отримувати таку виплату

Рівень стипендії залежить від типу навчального закладу

З 1 вересня 2026 року в Україні зростуть виплати студентам майже у двічі. Так, дехто зможе отримати стипендію в 20 тисяч грн.

Про це повідомили в Мінфіні. Зазначається, що виплити для закладів вищої освіти та коледжів зростуть майже в однаковій пропорції, але величина нарахувань буде різна.

Найвищу виплату у 20 тисяч отримуватимуть студентів зі стипендією Президента України у закладах вищої освіти. До вересня 2026 сума складала 10 тисяч. Аналогічна стипендія, але вже в коледжі, становитиме 15 200, хоча до цього була 7 600 грн.

Хто отримує стипендію Президента України

В Україні на стипендію можуть розраховувати студенти бюджетники. Однак найбільшу отримують лише ті, хто мають більшість оцінок "відмінно", призери міжнародних учнівських олімпіад, а також школярі, що здобули найвищі бали на НМТ.

На цю стипендію у вишах студентів висуває вчена рада навчальних закладів. Зазвичай рейтинг тих, хто отримує стипендію переглядається раз на пів року — після кожної сесії. Ключову роль відіграє рейтинговий бал успішності, активна громадська участь, проведення досліджень та публікація наукових робіт.

Як підвищать стипендію у 2026

Заклади вищої освіти:

стипендія Президента України зросте з 10 000 гривень до 20 000 гривень на місяць;

стипендія Верховної Ради України — з 4 400 гривень до 8 800 гривень;

стипендія Кабінету Міністрів України — з 4 000 гривень до 8 000 гривень;

мінімальна академічна стипендія — з 2 000 гривень до 4 000 гривень;

підвищена академічна (за особливі успіхи) — з 2 910 гривень до 5 820 гривень;

стипендія за галузевим принципом — з 2 550 гривень до 5 100 гривень;

стипендія за галузевим принципом (підвищена) — з 3 710 гривень до 7 420 гривень.

Заклади фахової передвищої освіти (коледжі):

стипендія Президента України зросте з 7 600 гривень до 15 200 гривень;

стипендія Верховної Ради України — з 3 320 гривень до 6 640 гривень;

мінімальна академічна стипендія — з 1 510 гривень до 3 020 гривень;

підвищена академічна (за особливі успіхи) — з 2 197 гривень до 4 394 гривень;

стипендія за галузевим принципом — з 1 930 гривень до 3 860 гривень;

стипендія за галузевим принципом (підвищена) — з 2 809 гривень до 5 618 гривень.

Як з вересня зростуть стипендії. Інфографіка: "Телеграф"/ШІ

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