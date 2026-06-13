Стрілянина, землетрус та пограбування: фавориту тотально не щастить на ЧС-2026

Львів ніби прокляли

Збірна Англії зіткнулася із серією невдач на чемпіонаті світу з футболу-2026. А команда ще навіть не грала.

Що потрібно знати

Збірну Англії обікрали на ЧС-2026

Перед цим із командою відбувалися й інші неприємності

Англійці стартують на Мундіалі матчем проти Хорватії

Протягом тижня з Трьома Левами постійно трапляються неприємності. Останньою краплею стало зухвале пограбування, повідомляє dailymail.

З фургона англійців було вкрадено бутси, що належать головним зіркам, а також офіційні м’ячі для турніру та ключове тренувальне спорядження. Цікаво, що злодії залишили англійцям 1 м’яч. За інформацією skysports, поліція затримала двох підозрюваних. Більшість екіпіровки вже знайдено.

Зазначимо, минулої суботи поблизу бази англійців у Канзас-Сіті сталася масова стрілянина. Було поранено 9 людей.

Крім того, англійська команда, перебуваючи у Флориді, відчула наслідки землетрусу (магнітуда 6,1) з епіцентром біля узбережжя Куби. Це був найсильніший землетрус у регіоні з 1880 року. Підземні поштовхи не завдали серйозних збитків і не призвели до травм, хоча будівлі й тряслися.

Збірна Англії — одна з основних фавориток ЧС-2026. Команда стартує на Мундіалі 17 червня матчем проти Хорватії. Також на груповій стадії англійці зіграють проти Гани та Панами.

Нагадаємо, ЧС-2026 відбувається з низкою важливих змін. Вперше на Мундіалі зіграють одразу 48 команд, через що кількість матчів значно зросла, додалася навіть нова стадія плей-оф. На сайті "Телеграф" доступний повний календар та розклад турніру. Додамо, що суперкомп’ютер назвав збірну, яка, ймовірно, виграє трофей.