Контракт на зради та таємне весілля: як виглядає дружина Неймара, який зі скандалом потрапив на ЧС-2026

Бразилець прилетів на Мундіаль травмованим

У ніч на неділю, 14 червня (час київський), збірна Бразилії стартує на чемпіонаті світу з футболу-2026. Головна зірка команди Неймар пропустить гру через травму.

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Дружина футболіста — відома модель

"Телеграф" розповідає про Бруну Б’янкарді, дружині епатажного бразильського футболіста. Пара має двох спільних дітей — доньку Маві та Мел. У Неймара також є син Даві Лукка та дочка Хелена від інших жінок.

Неймар та Бруна Б’янкарді з дітьми/Фото: Getty Images

Бруна — бразильська супермодель та інфлюєнсерка. Співпрацювала зі всесвітньо відомими брендами, серед яких Louis Vuitton, Off-White та Balmain, а зараз активно розвиває свої соцмережі. За її життям в Instagram стежать понад 15 млн людей.

Б’янкарді та Неймар познайомилися у 2021 році й спочатку зустрічалися таємно. 2022 року вони підтвердили свої відносини. З того часу вони кілька разів розходилися та сходилися. Пара таємно узаконила свої стосунки, розписавшись у Бразилії.

Зазначимо, у пресі довго обговорювалася чутка про те, що зіркова пара мала негласну угоду. За повідомленнями бразильських ЗМІ, Бруна нібито дозволяла Неймару мати зв’язки на стороні за суворого дотримання умов. Б’янкарді заборонила футболісту цілувати коханок у губи та публічно розповідати про свої пригоди.

Бруна Б’янкарді/Фото: Getty Images

Бруна Б’янкарді/Фото: Getty Images

Бруна Б’янкарді/Фото: Getty Images

Бруна Б’янкарді/Фото: Getty Images

Бруна Б’янкарді/Фото: Getty Images

Додамо, що головний тренер збірної Бразилії Карло Анчелотті таки взяв Неймара на ЧС-2026. Футболіст далекий від ідеальної форми, а головне — травмований, через що спалахнув скандал. Дехто вважає, що Неймар лише займає слот у стані національної команди, хоч і є іконою футболу.

Нагадаємо, ЧС-2026 відбувається з низкою важливих змін. Вперше на Мундіалі зіграють одразу 48 команд, через що кількість матчів значно зросла, додалася навіть нова стадія плей-оф. На сайті "Телеграф" доступний повний календар та розклад турніру. Додамо, що суперкомп’ютер назвав збірну, яка, ймовірно, виграє трофей.