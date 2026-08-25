Чинна система валютних обмежень Пишного спонукає бізнес тікати в офшори, — ЗМІ

В Україні Нацбанком штучно створено ситуацію, коли компанії-резиденти опинились в менш вигідному становищі порівняно з нерезидентами. Чинна система валютних обмежень НБУ дає більше можливостей бізнесу з іноземною холдинговою структурою, ніж компаніям, які зберегли власність і центр ухвалення рішень в Україні.

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Сьогодні внаслідок валютних обмежень, встановлених НБУ, компанія, яка зберегла корпоративну власність в Україні, опиняється в гіршому становищі, ніж бізнес, який заздалегідь переніс центр власності до іноземної юрисдикції. Адже на заваді резидентам стоїть Постанова правління НБУ №18 від 24 лютого 2022 року. Про це йдеться в аналітичному огляді від РБК-Україна.

Там зауважили: питання полягає не в самому існуванні валютних обмежень, а в тому, що за чотири з половиною роки система перетворилася на складну конструкцію з десятків винятків, різних дат відліку, спеціальних лімітів, індивідуальних дозволів та додаткових вимог. "Національний банк поступово дозволив оплачувати імпорт робіт і послуг, репатріювати дивіденди за 2023-2025 роки в межах загального ліміту 1 млн євро на місяць, проводити окремі операції в межах "інвестиційного", "позикового" та "донатного" лімітів. З 11 серпня 2026 року НБУ додатково дозволив формувати ліміт за рахунок прямих благодійних внесків українських компаній на користь військових частин ЗСУ та Національної гвардії. Компанії також отримали можливість передавати "інвестиційний" і "додатковий" ліміти пов’язаним юридичним особам у межах однієї бізнес-групи. Ці рішення загалом є позитивними, однак вони не усувають головної суперечності", — зауважують автори матеріалу.

"Чинна модель може створювати регуляторну асиметрію між двома українськими підприємствами залежно не від характеру їхньої діяльності, не від обсягу податків, кількості робочих місць і навіть не від валютного ефекту операції, а від того, де зареєстрована компанія-власник. Це формує неправильний сигнал для бізнесу: щоб отримати більшу свободу руху капіталу та можливість міжнародної експансії, потрібно створити іноземний холдинг і перенести туди центр корпоративної власності. Таким чином, чинна модель валютного регулювання може створювати стимули саме до того, з чим держава роками декларує боротьбу: офшоризації та перенесення центрів власності й управління за межі України", — йдеться у статті РБК-Україна.

Там вказують на те, що воєнний стан дозволяє застосовувати тимчасові заходи захисту, однак не скасовує необхідності оцінювати їхню пропорційність та обґрунтованість. Але не кожна інвестиція за кордон є втечею капіталу.

На думку авторів огляду, наразі потрібно оцінювати не паспорт власника, а економічний зміст операції. Адже валютні обмеження не можуть бути незмінними лише тому, що вони були виправданими в лютому 2022 року. Обмеження мають еволюціонувати разом зі станом економіки, структурою зовнішньої торгівлі та потребами українського бізнесу.

У аналітичному огляді РБК-Україна наголосили, що головним критерієм має бути не те, кому належить компанія – резиденту чи іноземному холдингу, – а економічний зміст операції. Тобто, чи створює вона попит на валютному ринку; чи спрямована на розвиток українського експорту; чи є прозорими джерела коштів і структура власності; чи повернуться доходи від інвестиції в Україну; чи не використовується операція для прихованого виведення капіталу.

"Водночас виникає питання, як одночасно закликати бізнес залишати власність, податки та центри ухвалення рішень в Україні й підтримувати валютну модель, яка може робити іноземну холдингову структуру вигіднішою, ніж українська. НБУ не повинен одномоментно відкривати весь рух капіталу, але він може відкрити невелике, прозоре і контрольоване вікно для міжнародної експансії українських підприємств. Це буде не поступка окремим власникам і не відмова від захисту валютного ринку", — резюмували автори аналітичного огляду.