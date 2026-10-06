Сітки проти дронів – не панацея: у чому головна вразливість такого захисту Північного мосту

Чи допоможуть сітки проти реактивних "Гераней"?

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Через удари РФ по мостах влада вирішила посилити захист переправ через Дніпро спеціальними сітками. Однак повністю вберегти їх від реактивних ударних дронів ворога цей захід не допоможе.

Таку думку в ексклюзивному коментарі "Телеграфу" висловив військовий експерт Олег Старіков. За його словами, дана система може спрацювати проти "повільних" безпілотників, проте реактивні БПЛА мають надто високу кінетичну енергію і, ймовірно, сітка зможе лише "пом’якшити" удар, але не позбавити від пошкоджень дороги або конструкції мосту.

"Від дронів, що повільно літають, ймовірність їх зупинки є, а от від дронів з реактивними двигунами проблематично. Кінетична енергія таких дронів дозволить їм прорвати сітку, якщо вона не жорстка, типу панцирної сітки. А якщо навіть жорстка, то вибухова речовина її розірве або розріже. Так, це пом'якшить удар, але не захистить дорожнє полотно та конструкції від пошкодження.

Інакше кажучи, все залежить від маси заряду помноженого на квадрат швидкості падіння і розділене на два. І останнє. Якби такі сітки захищали від дронів, то НПЗ у тилу противника, вразити було б проблематично", — зазначив Старіков.

Олег Старіков/Фото: Facebook

Росія без успіху використовує сітки проти дронів на своїх НПЗ — об’єкти все одно горять.

A rare close look at the huge anti-drone protective structures installed over Moscow’s oil facilities. Those are usually only seen from afar in attack footage, so this angle gives a much clearer sense of their scale. https://t.co/aiWGDMnEDz — Special Kherson Cat 🐈🇺🇦 (@bayraktar_1love) September 21, 2026

Зазначимо, у вівторок, 6 жовтня, у Києві помітили, як муніципальні служби встановлюють сітку на Північному мосту, який кілька разів зазнавав ударів з боку РФ.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський пояснив, чому Росія б’є по мостаз. До речі, РФ, ймовірно, не зможе знищити переправи, які будувалися з великим запасом за умов Холодної війни. Проте влада роздумує над альтернативними варіантами для переправ через Дніпро.