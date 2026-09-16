Дим або смог за вікном: чи можна вмикати кондиціонер і чи затягне він погане повітря

Що робити з приладом у дні смогу, як мити фільтр і коли викликати майстра

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Побутовий спліт-кондиціонер не бере повітря з вулиці. За зачинених вікон він не заносить у житло ні диму, ні сажі, але й очистити оселю від смогу не здатен. Як користуватися кліматичною технікою в дні, коли за вікном стоїть запах гару, з'ясував "Телеграф".

Замкнуте коло: як насправді працює внутрішній блок

Запах гару після нічної атаки ворога або через пожежі на торфовищах під містом. Влада радить зачинити вікна. У квартирі спека чи холод, а під стелею висить кондиціонер, і власник вагається, чи не зробить він гірше.

Вмикати можна, каже менеджерка інженерно-кліматичної компанії "Ліка-Комфорт" Тетяна Тюх . За однієї умови: вікна й двері мають лишатися зачиненими.

"Звичайний побутовий спліт-кондиціонер не бере повітря для охолодження ззовні: внутрішній блок працює по замкнутому колу — забирає повітря з кімнати, проганяє його через теплообмінник і фільтр, охолоджує та повертає назад у те саме приміщення", — пояснює експертка.

Вуличне повітря в цьому циклі не бере участі.

Інакше поводиться лише техніка преміального класу з функцією примусового притоку свіжого повітря (в пультах вона підписана fresh air intake). У таких моделях є окремий канал у зовнішньому блоці. На час задимлення опцію треба вручну вимкнути в налаштуваннях.

Щілина в стіні: де дим справді заходить у квартиру

Зовнішній блок висить просто в задимленому повітрі, і саме це лякає власників найбільше.

"Через сам зовнішній блок дим у квартиру не потрапляє: контур холодоагенту (фреону) повністю герметичний і замкнутий, він не має фізичного з'єднання з повітрям приміщення", — зазначає експертка.

Зовнішній блок лише обмінюється теплом з вуличним повітрям.

А от прохід труб фреонопроводу крізь стіну — реально вразливе місце.

"Якщо цей прохід свого часу загерметизували неякісно або монтажна піна з часом просіла — запах диму та дрібні частинки теоретично можуть проникати саме там", — каже Тетяна Тюх.

Це питання якості монтажу. Власникам варто оглянути місце входу труб у стіну й за потреби додатково його загерметизувати.

Сажа проходить крізь сітку: чому штатного фільтра мало

Фільтр у комплекті — це фільтр грубого очищення, сітчастий, іноді з шаром активованого вугілля.

"Його завдання — затримувати пил, шерсть тварин, крупні частинки та подовжувати термін служби теплообмінника", — пояснює фахівчиня.

Частинки фракцій PM2,5 і PM10 вільно проходять крізь комірки сітки. Дим, сажу й дрібнодисперсний пил такий фільтр не затримує.

Проти диму працюють інші рішення:

фільтри класу HEPA — затримують частинки від 0,3 мікрона;

— затримують частинки від 0,3 мікрона; товстий шар активованого вугілля — вбирає в себе запахи й гази.

Такі фільтри ставлять не у спліт-системи, а в побутові очисники повітря, припливні установки та рекуператори.

"Кондиціонер і очисник повітря — це два різні прилади з різними функціями, і плутанина між ними — одна з найпоширеніших причин розчарування споживачів", — наголошує Тетяна Тюх.

Коли техніка безпечна в дим

Сам факт роботи кондиціонера під час смогу небезпеки не створює, бо прилад не додає в приміщення нічого ззовні. Навпаки, він знімає спокусу відчинити вікно, коли у квартирі задушливо.

Безпечний режим виглядає так:

Герметичне приміщення: зачинені вікна, двері, справні ущільнювачі. Вимкнена функція припливу свіжого повітря, якщо модель її має. Чистий фільтр, а не забитий пилом.

Після задимлення: миття фільтра крок за кроком

Чистити фільтри після смогу потрібно обов'язково, навіть попри те, що дим вони не ловлять.

"Дрібні сажисті частинки та пил під час активного провітрювання чи випадкового відкриття вікон усе одно осідають на його поверхні, а також накопичуються на самому теплообміннику", — каже Тетяна Тюх.

Забитий фільтр погіршує циркуляцію повітря. Згодом з'являється неприємний запах під час роботи приладу.

Що потрібно зробити:

Вимкнути кондиціонер і від'єднати від живлення. Обережно відкрити передню панель внутрішнього блока та вийняти сітчасті фільтри. Промити фільтри теплою проточною водою, за потреби з м'яким мийним засобом. Гаряча вода деформує сітку. Сильні забруднення попередньо змочити. Висушити природним шляхом у затінку: без прямого сонця і без фена.

Запах гару після миття означає, що сажа осіла на теплообміннику всередині блока. Тоді потрібне професійне чищення сервісним майстром, з обробкою теплообмінника спеціальним засобом і, за потреби, дренажної системи.

Фільтр миєте самі, решту робить майстер

Миття фільтра — це базова гігієна, а не технічне обслуговування. Фільтр лише перший, зовнішній бар'єр системи.

Усередині блока є вузли, до яких без інструменту не дістатися: теплообмінник, барабанний вентилятор, дренажна система з трубкою, а також зовнішній блок і фреонові з'єднання. Саме там осідають пил, жир, сажа й мікроорганізми.

Професійне обслуговування виконує сертифікований майстер: глибоке чищення теплообмінника, чищення крильчатки, промивання дренажу, перевірка тиску фреону та герметичності системи.

самостійне миття фільтрів — раз на 2-4 тижні в сезон активного використання;

— раз на 2-4 тижні в сезон активного використання; позачергове миття — одразу після епізоду сильного задимлення;

— одразу після епізоду сильного задимлення; виклик майстра — 1-2 рази на рік, оптимально навесні;

— 1-2 рази на рік, оптимально навесні; квартири біля промзони або в задимлених районах — двічі на рік системно.

"Просте правило: миєте фільтр самі — раз на 2-4 тижні в сезон; викликаєте майстра — раз-два на рік. Це не взаємозамінні речі, а дві частини одного циклу догляду за технікою", — підсумовує Тетяна Тюх.