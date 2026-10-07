Не достатньо просто перекрити воду та вимкнути техніку: що обов'язково перевірити перед від'їздом взимку

Що потрібно зробити до того, як грюкнути дверима

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Якщо квартира взимку залишатиметься порожньою надовго, просто зачинити двері перед від'їздом недостатньо. Варто заздалегідь перевірити вікна, опалення, електрику та побутову техніку.

Така підготовка допоможе зменшити ризик несправностей і неприємних сюрпризів після повернення. Кілька простих перевірок перед поїздкою дозволять спокійніше залишити житло на весь холодний сезон. Детальніше про це розповіли в Київтеплоенерго.

Перевірте вікна та двері

Насамперед переконайтеся, що всі вікна та двері щільно закриваються. Особливу увагу варто звернути на ущільнювачі – вони не повинні мати пошкоджень і мають добре прилягати.

Якщо у вікнах є щілини або відчувається протяг, проблему краще вирішити ще до від'їзду. Для металопластикових конструкцій також можна заздалегідь провести профілактику.

Жінка зачиняє пластикове вікно в кімнаті

Не залишайте без нагляду зайву техніку

Перед тривалою поїздкою варто пройтися по квартирі та перевірити, які електроприлади залишаються увімкненими. Техніку, яка не потрібна під час вашої відсутності, краще вимкнути з розеток.

Також не завадить оглянути розетки та проводку. Якщо помітили пошкодження, нагрівання чи інші проблеми, краще не відкладати їх вирішення. У разі сумнівів варто звернутися до фахівця.

Жінка вимикає електроприлад з розетки перед виїздом з квартири

Подбайте про опалення

Перед від'їздом переконайтеся, що радіатори нічим не перекриті. Меблі, щільні штори або декоративні панелі можуть заважати нормальному поширенню тепла по кімнаті.

Якщо в оселі є тепла підлога, обігрівачі чи кондиціонер із функцією обігріву, їх також варто перевірити перед поїздкою.

Для кондиціонера важливо врахувати температуру, за якої виробник дозволяє використовувати його для обігріву. Якщо прилад давно не обслуговували, технічну перевірку краще зробити заздалегідь.

Жінка перевіряє стан опалювального радіатора в кімнаті

Перед тим як залишити квартиру на всю зиму, варто ще раз пройтися по всіх кімнатах і перевірити вікна, електроприлади та опалення. Кілька хвилин такої перевірки можуть допомогти уникнути проблем під час тривалої відсутності.

Як писав "Телеграф", коли вимикають світло й тепло, відчинене вікно в порожній оселі може спровокувати серйозну аварію в усьому багатоповерховому будинку. Глава ОСББ та очільниця ГО "Лідер управління житлом" Юлія Бородіна наголошує: щоб захистити інженерні мережі від пошкоджень, мешканцям украй необхідно вчасно перевіряти житло перед від'їздом.