У ТЦК підтвердили, що Михайло Федоров заброньований у благодійній організації "Фонд східна Європа"

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Ексміністра оборони Михайла Федорова було заброньовано від проходження військової служби у міжнародній благодійній організації "Фонд східна Європа". Про це повідомив народний депутат Олексій Гончаренко, оприлюднивши офіційну відповідь Київського міського ТЦК.

Згідно з інформацією, бронювання відбулося відразу після звільнення з посади міністра.

"Отримав відповідь від Київського міського ТЦК. Федоров забронювався 18.07.2026. Бронь діє до 29.01.2027. Забронювався через чотири дні після того, як звільнили уряд Свириденко", — написав Гончаренко.

Нардеп повідомив, що вже запросив на засідання парламентської ТСК з питань розслідування можливих порушень законодавства України у сфері оборони, антикорупційного законодавства керівництво МБО "Фонд східна Європа", щоб з’ясувати обставини бронювання Михайла Федорова.

"Одні з найважливіших засад у побудові демократичного та правового суспільства – чесність і справедливість. Саме тому на засідання ТСК і запрошено "Фонд східна Європа". Важливо розуміти, що пан Федоров заброньований не фіктивно, виконує роботу, з'являється на роботі та має всі підтвердження того, що він дійсно потребує бронювання. Адже зараз у соцмережах пана Михайла ми бачимо, що він нічого не пише про "Східну Європу", а говорить про плани "своєї команди" та комунікує з пресою за допомогою свого "пресофісу". Дізнаємося в п'ятницю!" — написав нардеп.

Раніше Гончаренко заявив, що Федорова викликали на засідання парламентської ТСК, але він його проігнорував.