В ТЦК подтвердили, что Михаил Федоров забронирован в благотворительной организации "Фонд восточная Европа"

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Экс-министр обороны Михаил Федоров был забронирован от прохождения военной службы в международной благотворительной организации "Фонд восточная Европа". Об этом сообщил народный депутат Алексей Гончаренко, обнародовав официальный ответ Киевского городского ТЦК.

Согласно информации, бронирование произошло сразу после освобождения от должности министра.

"Получил ответ от Киевского городского ТЦК. Федоров забронировался 18.07.2026. Бронь действует до 29.01.2027. Забронировался через четыре дня после того, как уволили правительство Свириденко", — написал Гончаренко.

Нардеп сообщил, что уже пригласил на заседание парламентской ВСК по расследованию возможных нарушений законодательства Украины в сфере обороны, антикоррупционного законодательства руководство МБО "Фонд восточная Европа", чтобы выяснить обстоятельства бронирования Михаила Федорова.

"Одни из важнейших принципов в построении демократического и правового общества — честность и справедливость. Именно поэтому на заседание ВСК и приглашен "Фонд восточная Европа". Важно понимать, что г-н Федоров забронирован не фиктивно, выполняет работу, появляется на работе и имеет все подтверждения того, что он действительно нуждается в бронировании. Ведь сейчас в соцсетях Михаила мы видим, что он ничего не пишет про "Восточную Европу", а говорит о планах "своей команды" и коммуницирует с прессой с помощью своего "пресс-офиса". Узнаем в пятницу!" – написал нардеп.

Ранее Гончаренко заявил, что Федорова вызвали на заседание парламентской ВСК, но он его проигнорировал.