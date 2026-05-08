У цій популярній серед туристів країні не можна публічно цілуватися й обійматися: у чому справа

Ці правила шокують багатьох

В Об’єднаних Арабських Еміратах діють суворі правила щодо публічних проявів почуттів, які стосуються як місцевих жителів, так і туристів.

За це передбачений штраф, який може сягати до 270 доларів США та в окремих випадках ув'язнення. Про це повідомляє видання "Mental Floss".

Згідно зі статтею 411 кримінального кодексу країни, публічні обійми та поцілунки можуть розцінюватися як непристойна поведінка. При цьому тримання за руки вважається допустимим, однак більш відкриті прояви прихильності заборонені.

Закохана пара. Фото: "Mental Floss"

За порушення цих правил передбачені штрафи, а в деяких ситуаціях — навіть позбавлення волі. Відомий інцидент стався у 2010 році, коли двох громадян Великої Британії засудили до місяця ув’язнення після того, як вони привіталися поцілунком у щоку.

Таким чином, у країні діють жорсткі обмеження щодо публічної поведінки, які туристам рекомендують враховувати під час перебування в ОАЕ.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, що в Україні почали штрафувати за зірваний бузок. Адміністративні стягнення можуть сягнути від 340 гривень.