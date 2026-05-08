В этой популярной среди туристов стране нельзя публично целоваться и обниматься: в чем дело

Эти правила шокируют многих

В Объединенных Арабских Эмиратах действуют строгие правила публичных проявлений чувств, которые касаются как местных жителей, так и туристов.

За это предусмотрен штраф, который может достигать 270 долларов США и в отдельных случаях заключения. Об этом сообщает издание "Mental Floss".

Согласно статье 411 Уголовного кодекса страны, публичные объятия и поцелуи могут расцениваться как непристойное поведение. При этом держание за руки считается допустимым, однако более открытые проявления привязанности запрещены.

За нарушение этих правил предусмотрены штрафы, а в некоторых ситуациях даже лишение свободы. Известный инцидент произошел в 2010 году, когда двое граждан Великобритании приговорены к месяцу заключения после того, как они поздоровались поцелуем в щеку.

Таким образом, в стране действуют жесткие ограничения публичного поведения, которые туристам рекомендуют учитывать во время пребывания в ОАЭ.

