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Зникла з екранів та виїхала з України: де зараз онучка Женя зі "Сватів" і що говорить про війну (фото)

Автор
Катерина Любимова
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Софія Стеценко — де зараз онучка Женя зі "Сватів" і чи говорить про війну Новина оновлена 17 жовтня 2024, 15:22
Софія Стеценко — де зараз онучка Женя зі "Сватів" і чи говорить про війну. Фото Колаж "Телеграфа"

Дівчина отримала першу головну роль у 6 років

Український серіал "Свати" завоював широку популярність, але багато акторів, які грали в ньому головні ролі, підтримали путінську агресію, зокрема Федір Добронравов. Також ходили чутки, що актриса Софія Стеценко, яка зіграла онучку Женю, переїхала до Москви, оскільки вона зникла з екранів.

"Телеграф" вирішив з’ясувати, де зараз українська актриса та чим займається. Ми з’ясували, що Софія Стеценко каже про війну.

Куди зникла Софія Стеценко та чим займається

Актриса народилася у Києві та отримала у шість років свою першу головну роль, яка принесла їй велику популярність. Софія Стеценко зіграла онучку Женю у комедійному проєкті "Свати". Пізніше вона з’явилася в ситкомі "Ласточчине гніздо", а також у кінострічках "Шукаю жінку з дитиною", "Під прицілом кохання" та "Ради кохання я все зможу". Але незабаром Софія зникла з екранів.

Софія Стеценко
Софія Стеценко на зйомках "Сватів", Фото: Студія "Квартал 95"

Зараз дівчині 21 рік, і вона пояснила, чому взяла паузу в кар’єрі. Софія зазначила, що певного моменту зрозуміла, що акторство — не зовсім та справа, якою їй хочеться займатися. Але згодом вона повернулася до цієї діяльності, зрозумівши, що скучила за акторською майстерністю.

Софія Стеценко
Софія Стеценко зникла з екранів

У російських ЗМІ писали, що Софія нібито переїхала до Москви, але дівчина спростувала цю інформацію. В інтерв’ю OBOZ.UA дівчина розповіла, що на початку повномасштабної війни виїхала до Праги, де вступила до акторської школи та провчилася там рік на стипендії, а потім відлетіла до Торонто (Канада).

Софія Стеценко
Софія Стеценко переїхала до Торонто

Софія розповіла, що працює асистентом на знімальних майданчиках та фестивалях. У Торонто вона зустріла другу половинку. Дівчина вчить свого хлопця українській мові й сама усвідомлено перейшла з російської на рідну мову.

Софія Стеценко
Софія Стеценко зі своїм хлопцем

Попри життя за кордоном, дівчина не забуває про Україну, на свій день народження минулого року вона розповіла про єдине бажання — щоб кожен російський солдат, який прийшов із метою вбивати українців, горів у пеклі.

Софія Стеценко
Софія Стеценко підтримує Україну за кордоном

Свою сторінку в Instagram акторка веде не активно, іноді ділиться з підписниками моментами свого життя. І не боїться відкрито заявляти про свою позицію щодо війни.

Раніше "Телеграф" розповідав, що говорить про війну в Україні зірка "Сватів" Олександр Феклістів. Він залишив Росію та поїхав жити до Іспанії.

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#Софія Стеценко