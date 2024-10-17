Зникла з екранів та виїхала з України: де зараз онучка Женя зі "Сватів" і що говорить про війну (фото)

Дівчина отримала першу головну роль у 6 років

Український серіал "Свати" завоював широку популярність, але багато акторів, які грали в ньому головні ролі, підтримали путінську агресію, зокрема Федір Добронравов. Також ходили чутки, що актриса Софія Стеценко, яка зіграла онучку Женю, переїхала до Москви, оскільки вона зникла з екранів.

"Телеграф" вирішив з’ясувати, де зараз українська актриса та чим займається. Ми з’ясували, що Софія Стеценко каже про війну.

Куди зникла Софія Стеценко та чим займається

Актриса народилася у Києві та отримала у шість років свою першу головну роль, яка принесла їй велику популярність. Софія Стеценко зіграла онучку Женю у комедійному проєкті "Свати". Пізніше вона з’явилася в ситкомі "Ласточчине гніздо", а також у кінострічках "Шукаю жінку з дитиною", "Під прицілом кохання" та "Ради кохання я все зможу". Але незабаром Софія зникла з екранів.

Софія Стеценко на зйомках "Сватів", Фото: Студія "Квартал 95"

Зараз дівчині 21 рік, і вона пояснила, чому взяла паузу в кар’єрі. Софія зазначила, що певного моменту зрозуміла, що акторство — не зовсім та справа, якою їй хочеться займатися. Але згодом вона повернулася до цієї діяльності, зрозумівши, що скучила за акторською майстерністю.

Софія Стеценко зникла з екранів

У російських ЗМІ писали, що Софія нібито переїхала до Москви, але дівчина спростувала цю інформацію. В інтерв’ю OBOZ.UA дівчина розповіла, що на початку повномасштабної війни виїхала до Праги, де вступила до акторської школи та провчилася там рік на стипендії, а потім відлетіла до Торонто (Канада).

Софія Стеценко переїхала до Торонто

Софія розповіла, що працює асистентом на знімальних майданчиках та фестивалях. У Торонто вона зустріла другу половинку. Дівчина вчить свого хлопця українській мові й сама усвідомлено перейшла з російської на рідну мову.

Софія Стеценко зі своїм хлопцем

Попри життя за кордоном, дівчина не забуває про Україну, на свій день народження минулого року вона розповіла про єдине бажання — щоб кожен російський солдат, який прийшов із метою вбивати українців, горів у пеклі.

Софія Стеценко підтримує Україну за кордоном

Свою сторінку в Instagram акторка веде не активно, іноді ділиться з підписниками моментами свого життя. І не боїться відкрито заявляти про свою позицію щодо війни.

Раніше "Телеграф" розповідав, що говорить про війну в Україні зірка "Сватів" Олександр Феклістів. Він залишив Росію та поїхав жити до Іспанії.