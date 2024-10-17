Верховний суд дозволив фінкомпанії, яка претендує на мільярди клієнтів Укрінбанку, піти у банкрутство через борг у 100 тис. грн

У Верховному суді відмовили Фонду гарантування в одному з проваджень щодо продовження процедури виведення Укрінбанку з ринку

Палата Касаційного Господарського суду у складі Верховного суду України (ВСУ) відмовила у позовних вимогах Фонду гарантування вкладів фізичних осіб у гучній справі №913/266/20 про банкрутство "Укрінкому". Відповідну ухвалу за результатами засідання у середу, 16 жовтня, оголосив головуючий суддя Костянтин Огороднік.

Як відомо, у ході багатьох попередніх судових слухань виявилось, що фінкомпанія, яка претендує на державні 1,8 млрд грн та майно "Укрінбанку", просила суд дозволити їй піти у банкрутство, бо не може виплатити борг… у 100 000 грн. Це борг перед компанією, яка колись була підрядником по ремонту. Схоже, таке банкрутство має ознаки контрольованого.

"У касаційній скарзі ПАТ "Укрінбанк" в особі в.о. уповноваженої особи Фонду гарантування вкладів фізичних осіб (на продовження процедури виведення з ринку "Укрінбанку". — Авт.) Міхно С.С. та за участю ФГВФО залишити без задоволення. Ухвалу Господарського суду Луганської області від 12.05.2020… залишити без змін. Постанова набирає законної сили з моменту прийняття і оскарженню не підлягає", — проголосив він.

Також головуючий окремо повідомив учасникам засідання, що дану ухвалу Палата (за участі сімох суддів) прийняла "з окремими думками" трьох служителів Феміди — суддів Білоус, Пєскова і Васьковського.

Зазначимо, раніше у середу колегія Касаційного господарського суду у складі ВСУ за головуванням судді Огородніка перенесла на листопад розгляд іншого провадження — №913/266/20(826/15260/17), — про визнання дій протиправними та скасування реєстраційних записів, у якій Фонд гарантування виступає позивачем, а головним відповідачем є ПАТ "Українська інноваційна компанія". Також серед відповідачів у цій справі значаться приватні нотаріуси, державні реєстратори та фірма-кредитор ТОВ "ЮС-Металл".

Очевидно, юридична боротьба у цьому резонансному процесі щодо долі збанкрутілого банку ще не закінчилась.

Нагадаємо, на початку жовтня цього року Верховний суд розглядав справу, за якою уважно стежать учасники банківського ринку. Вона стосується спроби піти у банкрутство фінансової компанії "Укрінком", яку 7 років тому створили колишні власники "Укрінбанку". У підсумку Касаційний господарський суд ВСУ не дав фінкомпанії піти у банкрутство та передав це провадження до спеціальної судової палати, що функціонує у Верховному суді.

Як повідомлялось, ще у 2016 році Нацбанк ухвалив рішення про ліквідацію "Укрінбанку" та передав його в управління Фонду гарантування. Втім, повноцінно управляти майном банка державі досі заважають його колишні власники.

Вже після визнання "Укрінбанку" неплатоспроможним, а також після того, як ФГВФО провів розрахунки із вкладниками "Укрінбанку" на суму в 1,8 млрд грн, колишні акціонери банку вивели його з-під контролю держави.

Використовуючи рішення луганського суду про формальне процедурне порушення під час ліквідації "Укрінбанку", колишні власники перереєстрували юридичну адресу банку в Сєвєродонецьк (зараз це місто — під окупацією), а у Єдиному державному реєстрі назву і статус юридичної особи "Укрінбанк" змінили на звичайне ПАТ під новою назвою — "Українська інноваційна компанія" ("Укрінком").

Після цих дій ПАТ проголосило себе "правонаступником" банку. Весь цей час в судах фінансова компанія "Укрінком" намагається відсудити у держави в особі Фонду гарантування вкладу майно, яке належало банку. А також змусити колишніх позичальників банку повертати борги не державі в особі Фонду, а фінкомпанії "Укрінком".

Примітно, у 2023-му аргумент про "правонаступництво" фінкомпанії остаточно зруйнувала Велика Палата Верховного суду та підтверджувала, що фінкомпанія "Укрінком" не може бути правонаступницею "Укрінбанку".