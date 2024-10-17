Хмари розійдуться і впустять мороз: якою буде погода в Україні 18 жовтня

Заморозки розповсюдяться по всій Україні

18 жовтня в Україні очікується холодна погода з заморозками у багатьох регіонах. Антициклон принесе ясну погоду майже на всю територію країни. Винятком стануть східні області, де можливі невеликі дощі. Синоптики попереджають про різке зниження температури вночі.

Український гідрометцентр оголосив другий рівень небезпечності (помаранчевий) через сильні заморозки у західних, північних та більшості центральних областей. Температура повітря в цих регіонах може опуститися до -3°C. Вдень повітря прогріється до +8…+13°C у більшості областей.

Захід України

У західних областях очікується ясна погода без опадів. Вночі температура повітря знизиться до 0…-3°C, можливі сильні заморозки. Вдень повітря прогріється до +10…+13°C. На Закарпатті буде тепліше — до +16°C. Вітер слабкий.

Північ України

Північні регіони також перебуватимуть під впливом антициклону. Опадів не очікується. Вночі температура повітря становитиме 0…-3°C, на ґрунті можливі заморозки. Вдень стовпчики термометрів покажуть +8…+11°C. У Києві вночі +1…+3°C, на околицях можливі заморозки. Вдень у столиці буде +9°C.

Центр України

У центральних областях прогнозується суха погода. Вночі температура повітря коливатиметься від 0 до +4°C, місцями можливі заморозки до -3°C. Вдень повітря прогріється до +8…+11°C. Вітер слабкий, змінних напрямків.

Схід України

На сході країни очікується найхолодніша погода. Вдень температура повітря становитиме +7…+9°C. Місцями можливі невеликі дощі, особливо у Дніпропетровській області. Хмарність утримає нічну температуру вище нуля — від +2 до +5°C. Вітер південно-східний, слабкий.

Південь України

У південних регіонах буде відносно тепло. Вдень температура повітря підніметься до +10…+13°C. Вночі очікується +3…+7°C. Опадів не прогнозується. У Криму місцями можливі невеликі дощі. Вітер південно-східний, слабкий до помірного.

Синоптики зазначають, що холодна погода з нічними заморозками триватиме до кінця тижня. Суботу та неділю в Україні також очікується суха погода з температурою вночі від +2 до +7°C, вдень — від +9 до +14°C. У західних, центральних та північних регіонах зберігається ймовірність нічних заморозків до -3°C.

Карта температури повітря 18 жовтня

Раніше "Телеграф" також розповідав, що на Україну насуваються сильні заморозки, а Карпати вже засипало снігом.