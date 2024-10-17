Україна у пастці: Залужний про зволікання Заходу, нові реалії війни і три цілі українців

Захід не забезпечив Україну необхідною кількістю зброї

Вийти із затяжної війни з Росією, нині є практично нездійсненним завданням для України. Причиною того, що відбувається сьогодні, є закономірні наслідки небажання саме колективного Заходу впливати на глобальну систему безпеки.

Про це і не тільки заявив колишній Головнокомандувач ЗСУ, а нині посол України у Великій Британії та Північній Ірландії Валерій Залужний. Відповідні заяви він зробив під час свого виступу в Королівському інституті міжнародних відносин, більш відомому як Chatham House.

"Прийшовши на допомогу Україні, Захід, боячись чи то ядерної війни, чи то ескалації не забезпечив Україну необхідною кількістю зброї, тому ми не змогли досягти у 2023 році якихось значущих успіхів у розгромі Росії і увійшли у стан затяжної війни, вихід із якою вже сьогодні здається неможливим", — заявив ексголовком.

За словами Залужного, деякі країни, такі як Грузія чи Білорусь станом на сьогодні вже втратили формальну незалежність. Вони втратили її майже безкровно, тоді як Україна вже 10 років зі зброєю в руках бореться саме за свою незалежність.

"Повномасштабна війна вже триває майже три роки. Понад 30 тисяч людей вже загинуло. Сотні тисяч отримали поранення, але ми продовжуємо боротися. Цей факт, мабуть, є головним доказом того що ми українці прагнемо жити у цивілізованому західному світі. І попри усі негаразди, ми маємо право на своє власне майбутнє", — підкреслив посол України у Великій Британії.

При цьому, як підкреслив Залужний, дії Совєтського Союзу у минулому столітті, на кшталт Голодомору, і дії Росії у теперішньому, як от події у Бучі та інших окупованих територіях, не залишають жодних сумнівів у тому, що мирне співіснування з РФ у майбутньому для України просто неможливе.

"Причиною того, що відбувається сьогодні в Україні, є закономірні наслідки небажання саме колективного Заходу впливати на глобальну систему безпеки. Саме користуючись слабкістю Заходу і безпосередньо США, Росія у 2008 році розпочала розширення "простору безпеки". Вже згодом, у 2014 році, під мовчання все того ж колективного Заходу Росія розпочала війну проти Украіни, яка врешті стала самою кривавою війною XXI століття в центрі Європи", — наголосив Залужний.

І сьогодні Захід продовжує боятися Путіна. Проте часи змінилися і західні політики мають відповісти на питання: а чи обмежаться апетити Путіна лише Україною? Крім того, маємо ще одне важливе питання. А чи готовий Захід до нових реалій війни?

"Війна на жаль змінилася. Війни зразка 1953 року вже не буде. Вона закінчилася влітку 2023 року в Україні. У той момент, коли на поле бою прийшли роботи, а західна преса і натівські генерали сміялися з мене. Вже у 2024 році в бій прийшли технології. Їх привів штучний інтелект. З мене вже ніхто не сміється", — зауважив Залужний.

Тепер європейські країни переглядають свої стратегії національної безпеки. А НАТО мовчить.

Наприкінці своєї промови ексголовком розповів, якою Україна бачить свою перемогу. За словами Залужного, українському народові необхідно отримати три базові відчуття.

"Відчуття власної безпеки, відчуття необмежених можливостей розвитку, а крім того, для кожного українця важливо відчувати, що він знаходиться у власній домівці, у мирі та спокої", — зауважив Залужний.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав про те, що голова зовнішньополітичної служби Євросоюзу Жозеп Боррель заявив про те, що Захід занадто довго вагався в наданні допомоги України. Європейський дипломат вважає, що змусити Путіна сісти за стіл переговорів, можна лише перемігши його на полі бою.