Залужний відреагував на План перемоги і висловився щодо швидкого завершення війни

Кроки у Плані прописані не лише для України

Колишній головнокомандувач ЗСУ та посол України у Великій Британії Валерій Залужний вперше відреагував на План перемоги, представлений Володимиром Зеленським у Верховній Раді. Він назвав його абсолютно логічним та правильним.

Залужний наголосив, що Росія об’єдналася в коаліцію з Китаєм, Іраном та Північною Кореєю і є ймовірність, що ця коаліція зростатиме. Він додав, що Захід не створив плану захисту своїх демократичних інститутів. Про це пише 24 канали.

"Абсолютно логічно і правильно робить президент України Володимир Зеленський. Він робить цей план, де кроки прописані не тільки для України. Так, звичайно, і Україна має чітко дотримуватися плану", — зазначив екс-головнокомандувач ЗСУ.

За словами Залужного, перелік кроків стосується насамперед тих країн, які мають бути зацікавлені, щоб нарешті війна зупинилася. Нині важко діяти далі без глобальної стратегії партнерів.

Також посол прокоментував можливу дату завершення війни. На його думку, прогнози у цьому випадку робити складно.

"Не слухайте жодних бродячих експертів. Не може бути у війні жодних прогнозів. У війні працює лише математика. Саме математика, яка прораховує все це", – пояснив Залужний.

План перемоги Зеленського

Президент презентував План перемоги у Верховній Раді 16 жовтня. Він назвав основні пункти:

Перший – запрошення України до НАТО вже зараз.

– запрошення України до НАТО вже зараз. Другий – оборона. Цей пункт включає операції у певних місцях, щоб не допустити буферних зон на території України; висновок ППО, спільне з партнерами збивання російської авіації, розширення використання українських дронів і ракет тощо.

– оборона. Цей пункт включає операції у певних місцях, щоб не допустити буферних зон на території України; висновок ППО, спільне з партнерами збивання російської авіації, розширення використання українських дронів і ракет тощо. Третій – стримування. "Україна пропонує розмістити на своїй землі комплексний неядерний стратегічний пакет стримування, якого буде достатньо для захисту України від будь-якої військової загрози Росії".

– стримування. "Україна пропонує розмістити на своїй землі комплексний неядерний стратегічний пакет стримування, якого буде достатньо для захисту України від будь-якої військової загрози Росії". Четвертий – економічний пункт. Йдеться про розвиток стратегічно-економічного потенціалу України та посилення санкцій.

– економічний пункт. Йдеться про розвиток стратегічно-економічного потенціалу України та посилення санкцій. П’ятий – "Після війни ми матимемо один із найдосвідченіших військових контингентів. Люди, які мають військовий досвід, досвід роботи з міжнародною зброєю. Це гарантія безпеки в Європі. Це гідна місія для наших героїв".

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що в який термін може закінчитися війна в Україні завдяки Плану перемоги.