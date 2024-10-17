Світоліна після травми вчиться заново ходити (відео)

Спортсменка близько місяця носила ортез

Найтитулованіша українська тенісистка в одиночному розряді Еліна Світоліна, яка нещодавно відсвяткувала ювілей, розпочинає тривалий процес відновлення після операції на нозі. До речі, спортсменка навіть знялася для журналу, бувши на милицях.

Відповідне відео Еліна розмістила на своїй сторінці в Instagram. На кадрах тенісистка робить перші кроки після операції.

"Я щойно зробила перші кроки й хотіла поділитися цим моментом з вами", — підписала відео Світоліна.

"Скорішого одужання", "Вже скоро літатимеш над кортом", "Не можу дочекатися, щоб знову побачити тебе на корті", "З нетерпінням чекаю твого тріумфального повернення на корт ", — у мережі підтримали Еліну.

Зазначимо, у 2024 році Світоліна зіграла у фіналі турніру WTA 250 в Окленді, вийшла до чвертьфіналу "Вімблдону" та у четверте коло Australian Open, US Open та "Ролан Гаррос".

Нагадаємо, у серпні 2024 року Світоліна обіграла представницю Вірменії Еліну Аванесян (6:4, 6:3). Після матчу українка не потиснула руку суперниці, яка раніше грала за РФ. А на Олімпійських іграх у Парижі Світоліна була прапороносцем збірної України.