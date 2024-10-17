Новорічні товари вже на полицях українських магазинів: ціни вражають (відео)

До свят залишилося ще понад два місяці

Попри те, що на дворі тільки жовтень, великі українські торговельні центри вже почали готуватись до Різдва та Нового року. Зокрема, в "Епіцентрі" вже облаштували залу з товарами до новорічних свят.

У соцмережах з'явилося відео з одного з ТЦ мережі. Авторка ролика зробила невеликий огляд цін на ці товари.

Так, штучні ялинки коштують від 2500 до 17000 гривень. Новорічні гірлянди можна придбати за ціною від 50 до 5000 гривень.

Крім того, найдешевший набір для прикрашання ялинок, що складається з декількох кульок, коштує 50 гривень. А от за найдорожчий набір доведеться викласти понад 1000 гривень.

Варто зазначити, що "кусаються" навіть ціни на іграшки у вигляді Санта-Клауса або гномів. Вони коливаються від 100 до понад 5000 гривень.

Також представлений широкий асортимент символів 2025 року — Зеленої дерев'яної змії. Іграшки та сувеніри в її вигляді продаються від 50 до майже 1000 гривень.

Нагадаємо, наступного року Інтернет для деякої кількості абонентів може ще здорожчати, оскільки провайдерів, які перебували на спрощеній системі оподаткування з 1 жовтня перевели на загальну систему. Це означає, що вони змушені будуть сплачувати вищі податки, а також наймати додаткових фахівців для ведення бухгалтерії.