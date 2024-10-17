Зниження мобілізаційного віку до 18 років. Воєнний експерт пояснив, чим це загрожує Україні

Україна має вижити і створити такі умови, щоб окуповані Росією території самі просилися назад

Зниження мобілізаційного віку в Україні з 25-ти до 21-го чи навіть 18 років може призвести до того, що не буде кому відроджувати країну по закінченні війни з Росією.

Про це в ефірі YouTube-каналу Telegraf UA розповів колишній співробітник СБ України та консультант Комітету ВР України з питань національної безпеки та оборони Іван Ступак.

Він наголосив, що хоча українські чиновники посилаються на західних політиків, які начебто тиснуть на Україну, але жодної офіційної заяви на цю тему від іноземців не було.

– Уявімо, що Україна ухвалює таке рішення, знижує призивний вік з 25-ти до 20 років і продовжує бойові дії… Навіть якщо гіпотетично вдалося стабілізували ситуацію на фронті – залишається країна жінок, школярів, людей пенсійного віку і наглухо заброньованих високопосадовців. Все, більше населення в Україні нема. Утворюється велика, шалена прогалина розміром у ціле покоління, – каже воєнний експерт.

На його думку, навіть прогноз ООН, що 2029 року населення України становитиме 25 мільйонів (2000-го нас було 52 млн осіб), буде дуже оптимістичним.

– І яке майбутнє буде у України через те, що ми захотіли знизити призовний вік? Його не буде, бо ці люди віком 20-25 років – це майбутнє України, – підкреслив Іван Ступак.

Як приклад він навів історію радянсько-фінської війни (1939-1940), коли в Гельсінкі тверезо оцінили ресурси ворога і не стали вимагати повернення до кордонів 1939 року, а віддали плату територіями, щоб країна існувала далі і створила такий спосіб життя, коли росіяни готові зазирати у шпаринку, перелазити через паркан і проситися пожити.

– І ми повинні створити такий спосіб життя, щоб з окупованої сторони до нас зазирали і намагалися з нами об'єднатися. Ми силою нікого не можемо затягнути до себе, – підсумував екс-працівник СБУ.

Телеграф писав, що призовний вік у воєнний стан згідно із законом про мобілізацію настає з 25 років. Проте в Україні давно говорять про зниження мобілізаційного віку.