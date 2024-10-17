Більше ніж "набридло": українські ідіоми для вираження втоми та роздратування

Колоритні українські вислови для вашого словника

Українська мова надзвичайно багата на вислови, які допомагають нам точно та яскраво висловити свої емоції. Коли щось надокучає чи дратує, ми часто кажемо "набридло".

Але насправді ми маємо цілу низку влучних ідіом, які додадуть нашому мовленню виразності та національного колориту. Розгляньмо ці колоритні альтернативи.

Синоніми та ідіоми для "набридло":

В'їлося в печінки: щось настільки набридло, що викликає фізичний дискомфорт. Приклад: "Ці постійні перебої зі світлом вже в'їлися в печінки." Дійняло до живого: щось дуже сильно набридло, зачепило за живе. Приклад: "Його постійні скарги вже дійняли до живого." Допекло до живих печінок: щось надзвичайно сильно набридло, викликає гостре роздратування. Приклад: "Ці нескінченні обстріли допекли до живих печінок." Сидить в печінках: щось постійно дратує, не дає спокою. Приклад: "Ця проблема вже давно сидить в печінках у всього колективу." Остогидло: стало неприємним через часте повторення. Приклад: "Остогидло слухати одні й ті самі виправдання." Осточортіло: дуже набридло, стало нестерпним. Приклад: "Осточортіло чекати на обіцяні реформи." Обридло: стало неприємним, набридло. Приклад: "Обридло постійно нагадувати про дедлайни." Надокучило: стало неприємним через надмірну повторюваність. Приклад: "Надокучило щодня чути про нові проблеми." Дістало: сильно набридло, допекло. Приклад: "Мене вже дістали ці постійні затримки." Остобісіло: стало нестерпним, дуже набридло. Приклад: "Остобісіло постійно виправляти чужі помилки." Навернуло оскому: щось настільки набридло, що викликає фізичний дискомфорт. Приклад: "Від цих одноманітних завдань вже навернуло оскому." Стоїть кілком у горлі: щось дуже набридло, викликає відразу. Приклад: "Ця тема вже стоїть кілком у горлі у всіх співробітників." Сидить в зубах: щось дуже набридло, постійно дратує. Приклад: "Ця пісня вже сидить в зубах у всіх радіослухачів."

Тож, навіть якщо ситуація дійняла до живого або в'їлася в печінки, пам'ятайте: наша мова дає нам безліч способів висловити свої емоції влучно та барвисто. Говоріть українською правильно та колоритно, збагачуючи своє мовлення цими яскравими виразами!

Раніше "Телеграф" розповідав, як сказати колоритніше українською про ледарювання. Адже "плювати в стелю" – це калька.