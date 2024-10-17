Росіяни заявили про захоплення села на Донбасі: чи це так і що зараз відомо (карта)

Жодного офіційного підтвердження словами Міноборони РФ немає

У Міністерстві оборони РФ заявили, що російські військові нібито захопили населений пункт Максимільянівка, розташований на Курахівському напрямі Донецької області. При цьому карти боїв свідчать про інше.

Відповідне повідомлення було опубліковано на каналі відомства Telegram. Однак це лише версія країни-агресора, жодних доказів цього немає.

"Голова військового відомства привітав командування та особовий склад 150 гвардійської мотострілецької Ідрицько-Берлінської ордена Кутузова II ступеня дивізії зі звільненням (тобто окупацією, — Ред.) населеного пункту Максимільянівка" — йдеться у повідомленні.

При цьому зазначимо, що на картах DeepState зазначено, що російські військові захопили лише частину населеного пункту. Офіційних заяв від українського військового командування щодо зміни ситуації на цьому напрямі не було.

За тиждень до цього DeepState повідомляв, що росіяни просунулися в Максимільянівці. Також було заявлено про окупацію Желанного Першого (село Мар’їнської міської громади Покровського району Донецької області) та Стельмахівки (село в Коломийчиській сільській громаді Сватівського району Луганської області).

Нагадаємо, рані "Телеграф" писав про те, що російські війська намагаються якнайшвидше захопити Торецьк у найкоротші терміни.