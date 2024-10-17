У центрі Києва палає багатоповерхівка: усі подробиці, оновлено (фото, відео)

Рятувальники вже приборкують вогонь

У четвер, 17 жовтня, в центрі Києва спалахнула сильна пожежа у багатоповерхівці. Попередньо горить елітний ЖК "AuRoom" на Жилянській.

Як зазначають місцеві канали, рятувальники вже ліквідовують займання. Інформації про постраждалих наразі немає.

UPD: У ДСНС повідомили, що було евакуйовано 5 людей з верхніх поверхів столичної багатоповерхівки через сильне задимлення.

"Загорілося на кухні однієї із квартир на 8 поверсі. Жертв і постраждалих немає. Причини та наслідки встановлюватимуть правоохоронці", — йдеться у повідомлені.

На кадрах фото та відео видно, що з вікон квартири валить сильний чорний дим, подекуди навіть падають якісь елементи фасаду. Причина займання наразі не відома. Частково перекрито дорогу біля багатоповерхівки задля роботи Державної служби надзвичайних ситуацій (ДСНС).

"Горить елітний ЖК "AuRoom" в Києві на вулиці Паньківській, 20/82 (з фасадом на Жилянську)… Забудовник GEOS, за яким стоять ексдепутат Київради Коля Негрич, його тесть Міша Голиця та чинний заступник мера Слава Непоп", — пишуть пабліки.

Нагадаємо, що нещодавно в столиці також горіла багатоповерхівка, проте тоді причиною займання було падіння уламків. У Дарницькому районі сталось загоряння на балконі квартири на 8 поверсі багатоповерхівки. Люди не постраждали.

Раніше "Телеграф" розповідав, що на Київщині у ніч на 17 жовтня спахнула пожежа внаслідок падіння уламків дрона. Вогонь охопив одну з сільськогосподарських споруд. Рятувальники ліквідували займання за 1,5 год.