Військовий про силову мобілізацію: "Уявіть, що так будуть одружуватись - бусик, і ти вже на весіллі"

ЗСУ потрібні вмотивовані бійці

Більшість військових сприймають рейди територіальних центрів комплектування (ТЦК) позитивно, але виключно на тлі справедливості. Проте такі дії військкомів вказують на відсутність нормальної комунікації та пропаганди мобілізації в цілому.

Про це "Телеграфу" розповів військовий психолог із групи інженерного забезпечення 67-ї ОМБ у матеріалі "Вакарчук – найкращий ТЦКшник: що військові кажуть про силову мобілізацію, немотивованих солдат і "не народжених для війни"

За словами військового психолога, бійці на війні дивляться на рейди ТЦК позитивно, і не тому, що це в перспективі це майбутнє поповнення війська, а тому, що це справедливо. Звісно, є й ті, хто зловтішаються.

"Це не добре і не погано, це така реакція на те, що стати зараз військовим — це отримати пожиттєвий термін. Я не бачив серед військових критики з цього приводу. Навпаки: правильно, молодці, Вакарчук — найкращий ТЦКашник і таке подібне. Та це виключно емоційна штука", — пояснює психолог.

Він згоден з тим, що така силова мобілізація не дуже ефективна, адже мотивація таких бійців бути корисними на полі бою чи в тилу низька.

"Так не мало би бути. Уявіть, що так будуть одружуватись: знайшла жінка якогось чоловіка, бусик до нього під'їхав, дали йому у сонячне сплетіння — і він вже на весіллі", — каже спеціаліст.

За його словами, в Україні, перш за все, провалена ця тема пропаганди. Ухилянти та військовозобов'язані в тилу здебільшого не розуміють на скільки сильно вони потрібні ЗСУ і державі

"Але ви нам потрібні, чуваки. Нам потрібна ваша підтримка, допомога", — наголосує психолог.

Також, військовий психолог додає, що всі люди, які "бусифіковані", потрапляють до війська зі зниженою мотивацією, тому що їх не запросили, а силою туди відібрали. Проте далі колектив, де є традиції, навчання, підтримка, допомагає їм адаптуються. Коли стрес проходить, вони можуть бути справді ефективними.

"А найголовніше, людині дадуть роль. Демотивована людина йде з роллю каторжника, якогось ув'язненого. А тут їй дають достойну роль: кулеметника, механіка, пілота БПЛА. Тому тут не можна сказати однозначно, що це погано, а це добре", — каже спеціаліст.

Раніше "Телеграф" розповідав, що нардеп висловився, як припинити рейди ТЦК.