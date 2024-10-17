Військовий про силову мобілізацію: "Уявіть, що так будуть одружуватись - бусик, і ти вже на весіллі"
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ЗСУ потрібні вмотивовані бійці
Більшість військових сприймають рейди територіальних центрів комплектування (ТЦК) позитивно, але виключно на тлі справедливості. Проте такі дії військкомів вказують на відсутність нормальної комунікації та пропаганди мобілізації в цілому.
Про це "Телеграфу" розповів військовий психолог із групи інженерного забезпечення 67-ї ОМБ у матеріалі "Вакарчук – найкращий ТЦКшник: що військові кажуть про силову мобілізацію, немотивованих солдат і "не народжених для війни"
За словами військового психолога, бійці на війні дивляться на рейди ТЦК позитивно, і не тому, що це в перспективі це майбутнє поповнення війська, а тому, що це справедливо. Звісно, є й ті, хто зловтішаються.
"Це не добре і не погано, це така реакція на те, що стати зараз військовим — це отримати пожиттєвий термін. Я не бачив серед військових критики з цього приводу. Навпаки: правильно, молодці, Вакарчук — найкращий ТЦКашник і таке подібне. Та це виключно емоційна штука", — пояснює психолог.
Він згоден з тим, що така силова мобілізація не дуже ефективна, адже мотивація таких бійців бути корисними на полі бою чи в тилу низька.
"Так не мало би бути. Уявіть, що так будуть одружуватись: знайшла жінка якогось чоловіка, бусик до нього під'їхав, дали йому у сонячне сплетіння — і він вже на весіллі", — каже спеціаліст.
За його словами, в Україні, перш за все, провалена ця тема пропаганди. Ухилянти та військовозобов'язані в тилу здебільшого не розуміють на скільки сильно вони потрібні ЗСУ і державі
"Але ви нам потрібні, чуваки. Нам потрібна ваша підтримка, допомога", — наголосує психолог.
Також, військовий психолог додає, що всі люди, які "бусифіковані", потрапляють до війська зі зниженою мотивацією, тому що їх не запросили, а силою туди відібрали. Проте далі колектив, де є традиції, навчання, підтримка, допомагає їм адаптуються. Коли стрес проходить, вони можуть бути справді ефективними.
"А найголовніше, людині дадуть роль. Демотивована людина йде з роллю каторжника, якогось ув'язненого. А тут їй дають достойну роль: кулеметника, механіка, пілота БПЛА. Тому тут не можна сказати однозначно, що це погано, а це добре", — каже спеціаліст.
Раніше "Телеграф" розповідав, що нардеп висловився, як припинити рейди ТЦК.