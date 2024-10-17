Сховали під "сміттєвим" пакетом: на могилі Градського через три роки спромоглися встановити пам’ятник (відео)

Російський музикант зневажливо ставився до української музики

Лише через три роки після смерті Олександра Градського на його могилі було встановлено пам’ятник. Російського рок-музиканта не стало 28 листопада 2021 року.

Як пишуть росЗМІ, це сталося після затяжних судових розглядів між старшими дітьми та його молодою вдовою Мариною Коташенко. Усі вони намагалися вигідніше "розпиляти" спадок композитора.

Зазначається, що про останню волю Градського родичі забули. Сам артист просив поховати його на іншому цвинтарі, поряд із батьками, і встановити замість пам’ятника просто кам’яну брилу. Пам’ятник відкриють 3 листопада у день народження співака.

Особисте життя Олександра Градського

Автор хітів "Как молоды мы были" та "Романс о влюбленных" був офіційно одружений тричі. У шлюбі з Ольгою Фартишевою, який тривав 23 роки, у Градського з’явилися двоє дітей — син Данило та донька Марія. З 2004 року Градський розпочав стосунки з молодою моделлю Мариною Коташенко, яка молодша за нього більш ніж на 30 років. У пари народилося двоє синів – Олександр та Іван.

Градський з дружиною Мариною Коташенко

Що казав Олександр Градський про Україну

Градський неодноразово виступав перед українськими шанувальниками. Під час його виступу на "Х-факторі" у 2011 році зал зустрічав його стоячи. Після 2014 року росіянин уникав коментарів на політичні теми. Проте у 2019 році він зробив неприємне висловлювання про українську музику.

В одному з інтерв’ю Градський заявив, що українська музика у своїй суті є "руською", а українську музичну історію охарактеризував як "південноруський діалект".

Нагадаємо, що рок-музикант та композитор помер у віці 73 років через інфаркт головного мозку. Раніше "Телеграф" писав, що відомо про Олександра Градського.