Названо міста, де більшу частину зарплати доведеться витрачати на оренду житла (інфографіка)

Найнижчі ціни на оренду житла в містах, де обстріли – не рідкість

Поки ринок купівлі-продажу нерухомості в Україні не відновився до довоєнного рівня, попит на оренду житла, як і ціни, стабільно зростають.

При цьому вартість оренди однокімнатної квартири вища на заході, а не в столиці. Аналітичний портал "Слово і діло" порівняв середню вартість оренди житла із середньою зарплатою в містах України.

Сьогодні не безпечно, але вигідно орендувати квартиру у Харкові. Однушка там коштуватиме приблизно 4 тисячі гривень, а середня зарплата в місті становить близько 20 тисяч гривень.

Найбезпечнішим містом в Україні вважається Ужгород, це одна з причин того, що ціни на житло тут найвищі у країні. За однокімнатну квартиру в обласному центрі Закарпаття доведеться викласти близько 19 тисяч гривень. Водночас середня зарплата у місті – 22,5 тисячі.

У Львові вартість оренди однокімнатної квартири трохи більша, ніж у столиці, – у середньому 16,9 тисячі гривень. Середня зарплата у місті – 24 тисячі гривень, це друге місце по Україні за обома показниками.

Київ зараз на третьому місці за дорожнечею оренди житла. Найняти однокімнатну квартиру тут можна в середньому за 16 тисяч гривень. За розміром середньої зарплати столиця посідає перше місце із 26 тисячами гривень.

В Івано-Франківську середня вартість оренди однокімнатної квартири становить 14 тисяч гривень при середньому заробітку – 21,5 тисячі на місяць.

Також не надто вигідно винаймати житло у Луцьку: середня вартість однокімнатної квартири тут становить 13,5 тисяч гривень, а середня зарплата – 20 тисяч.

У Вінниці здають однокімнатну квартиру в оренду в середньому за 12 тисяч гривень. При цьому середня зарплата у місті становить 20 тисяч.

У Рівному та Чернівцях середня вартість оренди однокімнатної квартири перевищує 11 тисяч гривень. А середня зарплата в обласних центрах становить 20 та 21 тисячу відповідно.

У Дніпрі, Тернополі, Хмельницькому та Полтаві в середньому орендувати однокімнатне житло можна за 10 тисяч гривень, що становить приблизно половину середньої зарплати в цих містах. Майже у таку ж суму (9,8 тисячі) обійдеться оренда однокімнатної квартири в Черкасах при середній зарплаті 20 тисяч.

У Житомирі вартість оренди однокімнатної квартири становить у середньому 9 тисяч. А середня зарплата по місту – 19 тисяч гривень.

В Одесі здають однокімнатні квартири по 8 тисяч, тоді як середній заробіток на місяць – 21,5 тисячі гривень.

У Кропивницькому середня ціна на оренду такого житла становить 7 тисяч гривень, а середня зарплата – близько 17,5 тисяч.

Мешканці Чернігова заробляють близько 18 тисяч гривень на місяць. Найняти однокімнатну квартиру в місті можна за 6,3 тисячі, тобто майже за третину зарплати.

У Миколаєві та Запоріжжі середня вартість оренди однушки становить лише 5 тисяч гривень. Винаймати житло там економічно вигідно – середні зарплати у містах 19 та 18,5 тисяч відповідно. Однак, як і у випадку з Харковом, доведеться зіткнутися з обстрілами.

Нагадаємо, у Києві здають дві кімнати у занедбаній трикімнатній квартирі за 7 тисяч гривень на місяць. Власник відверто визнає незадовільний стан квартири, проте зазначає, що у ній "можна жити".