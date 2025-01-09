Перейшов на українську мову і гастролює країною: куди зник улюблений шансоньє Януковича Гаврилюк

Раніше артист випускав треки у жанрі шансон з нецензурною лексикою

Скандальний президент Віктор Янукович полюбляв слухати пісні народного артиста Україна Володимира Гришка. Однак політик також надавав перевагу шансону і навіть відзначив званням народного артиста України Олега Гаврилюка.

Що відомо про виконавця Олега Гаврилюка, і куди він зник, — знає "Телеграф".

Олег Гаврилюк — біографія

Співак виконував треки лише на російській мові. Як розповідав артист, перший трек він створив у 35 років. Почав свою творчу діяльність у 2003 році. Гаврилюк записував дуети з такими українськими співачками, як Тіна Кароль, Катя Бужинська та Наталя Бучинська. Загалом створив понад 1500 віршів і 200 композицій.

Гаврилюк зазвичай виконував пісні у жанрі шансон. Він випустив альбоми "Ключи от Рая" "Золотой шансон", "Мой друг", "Обычные истории". Також йому належать збірки віршів "Стихи 2006—2008", "Дыхание плоти 2008—2010", "Бесстыжие стихи".

Фото: прев'ю з Youtube-каналу Олега Гаврилюка

Рядки його творів і віршів часто містили нецензурну лексику та вульгарні вислови. Попри це, у 2004 році Гаврилюку присвоїли звання заслуженого артиста України. Згодом радіо "Шансон" визнало Гаврилюка найкращим українським виконавцем. У 2013 році тодішній президент Віктор Янукович надав виконавцю звання народного артиста до Дня Конституції України.

Фото з мережі

Відповідний документ підписали скандальні політики Нестор Шуфрич, Вадим Колісніченко, Сергій Тігіпко, Володимир Олійник, Тетяна Бахтєєва та інші. Вони відзначили трек "Спасибо МВД!", який артист присвятив працівникам пенітенціарної служби.

Таке рішення влади обурило громадськість, адже у піснях Гаврилюка є нецензурна лексика і порнографічні мотиви. Чимало діячів висловлювались про те, що це дискредитує саме державне звання, коли його присвоюють таким особам.

Де зараз Олег Гаврилюк

Судячи зі сторінки виконавця у фейсбуці, він перебуває зараз в Україні. Також співак перейшов на українську мову, принаймні у соцмережах і своїх виступах. Він продовжує займатися творчістю та робить анонси своїх виступів у соцмережах.

Фото з фейсбук-сторінки Олега Гаврилюка

Фото з фейсбук-сторінки Олега Гаврилюка

Гаврилюк також продовжує записувати свої вірші і ділитися ними з прихильниками. Він підтримує Україну у війні, розпочатою Росією.

Фото з фейсбук-сторінки Олега Гаврилюка

Фото з фейсбук-сторінки Олега Гаврилюка

Раніше "Телеграф" розповідав про дачу Януковича, на якій він відпочивав в Криму до окупації Росією. До цього туди також їздив Леонід Кучма.