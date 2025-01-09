Скільки буде часу у підприємств для перебронювання працівників у лютому

У цей час ТЦК може мобілізувати людей

Деякі чоловіки в Україні мають право на бронювання від військової служби, але після 28 лютого вони можуть втратити броню. У той самий час підприємство може перебронювати співробітників, але з певною умовою.

Про це Telegram написав народний депутат України від фракції "Слуга народу" Олександр Федієнко. Він зазначив, що після 28 лютого за допомогою програми "Дія" керівники підприємства матимуть можливість перебронювати своїх працівників впродовж 72 годин. Але той самий ТЦК має право мобілізувати цих військовозобов’язаних.

Депутат також опублікував скріншоти відповідних документів.

Нагадаємо, ТЦК та СП йде на зустріч оборонним підприємствам, підприємствам зв’язку та енергетики, даючи час на перебронювання працівників. Якщо підприємство не дотримується правил бронювання, то його працівники (заброньовані) можуть бути мобілізованими, заявив народний депутат України член комітету Верховної Ради України з питань національної безпеки, оборони та розвідки та член фракції "Слуга народу" Олександр Федієнко.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про критерії бронювання працівників у 2025 році.