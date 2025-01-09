Все залежить від виду повістки: що буде, якщо відмовитися від неї

Через відмову без законних підстав можна нарватися не лише на штраф

Під час загальної мобілізації військовозобов'язаним видають повістки з різних причин. Відмова від них вважається адміністративним, а іноді кримінальним порушенням.

Юристи АО "Бачинський та партнери" пояснили, які наслідки відмови від повістки. За їхніми словами, все залежать від виду повістки.

Повістка — це виклик військовозобов’язаного до територіального центру комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП). Найчастіше вона вручається для:

постановки на військовий облік;

оновлення облікових даних;

проходження військово-лікарської комісії (ВЛК) для визначення придатності до служби;

призову на військову службу.

Юристи зазначають, якщо військовозобов’язаний має актуальні облікові дані, відмітки про відстрочку чи виключення з військового обліку , підстав для вручення повістки зазвичай немає. У таких випадках достатньо пояснити представникам ТЦК, що дані не змінилися, і продемонструвати відмітку або інформацію в реєстрі військовозобов’язаних "Оберіг".

Чи можна відмовитися від повістки

Відмовитися від повістки можуть лише громадяни, які були виключені з військового обліку. Оскільки такі особи від моменту виключення з обліку не мають жодного юридичного та правового зв’язку з ТЦК, зазначають правознавці.

Також відмовитися від повістки можна за умов:

якщо в документі вказані неправильні дані одержувача (повістка може бути адресована комусь іншому);

повістку вручає не уповноважена на це особа;

на повістці немає печатки ТЦК/підпису його керівника.

Що буде, якщо відмовитися від повістки без причини

Якщо військовозобов’язаний відмовляється від отримання повістки без законних підстав, цей факт фіксується. Представники ТЦК складають акт про відмову, який може бути підписаний свідками. Такий документ є підставою для притягнення до відповідальності.

"Якщо ж військово-облікові дані не оновлені, то підстав для відмови від отримання повістки немає. Така відмова від повістки трактується як порушення правил військового обліку та законодавства про мобілізацію", — пишуть юристи.

Наслідки відмови залежать від виду повістки:

на оновлення даних: передбачена адміністративна відповідальність – штраф від 17 000 до 25 500 грн.

передбачена – штраф від 17 000 до 25 500 грн. на проходження ВЛК або мобілізаційне розпорядження (бойова повістка): можливе притягнення до кримінальної відповідальності за статтею 336 Кримінального кодексу України – ухилення від призову під час мобілізації.

Раніше "Телеграф" писав, як у 2025 році вручатимуть повістки. За ігнорування повісток можна нарватися на штраф і не тільки.