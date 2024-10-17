Компанія, що жалілася на обшуки, отримала від держави майже мільярд: за що їй заплатили

Мова йде про важливий об'єкт

Компанія "Автомагістраль-Південь", яка нещодавно скаржилася на обшуки правоохоронців та зупинку роботи, отримала від держави близько одного мільярда гривень. Зокрема, ці платежі передбачені за будівництво одного об'єкта в Дніпропетровській області.

Відповідна інформація опублікована на офіційному державному вебпорталі про використання розпорядниками та одержувачами публічних коштів державного та місцевих бюджетів. Там зазначається, що компанія отримала два платежі на суму 506 116 та на 452 956 мільйонів гривень.

Мова йде про будівництво магістрального водогону "Інгулець-Південне водосховище" та додаткові роботи, пов'язані з реалізацією цього проєкту. Цей водогін має забезпечити водою території, які постраждали через підрив Каховської ГЕС. Платником зазначена Служба відновлення і розвитку інфраструктури у Дніпропетровській області.

Як відомо, водогін "Інгулець-Південне водосховище" запустили у серпні 2024 року. У Державному агентстві відновлення та розвитку інфраструктури України тоді заявили, що його будівництво було найбільшим інфраструктурним проєктом за роки незалежності України. Водогін звели з нуля за рекордні 11 місяців.

Варто зазначити, за даними "Слідство.Інфо", на початку квітня 2024 року Служба відновлення та розвитку інфраструктури у Дніпропетровській області подала до суду на "Автомагістраль-Південь", яка була підрядником з будівництва водогону до Кривого Рогу. Там вважають, що вона не виконувала належним чином умови договору. Через це Служба просила стягнути з компанії 9,1 млн грн.

Що відомо про компанію "Автомагістраль-Південь"

Ця одеська компанія була ключовим підрядником президентської програми "Велике будівництво". У 2020 році вона виграла тендерів на 28,8 млрд грн. Це майже стільки ж, скільки їхні три найближчих конкуренти разом узяті. А у 2021 компанія отримала тендерів на 26,1 млрд.

У 2022 році "Автомагістраль-Південь" отримала з державних та місцевих бюджетів 6 млрд грн, а за 2023 рік компанія отримала 11,7 млрд грн. Всього з 2016 року вона виграла на державних тендерах 204 млрд гривень.

Нагадаємо, Київський ТЦК витратить 2,8 млн гривень на реєстраційні журнали, бухгалтерські книги, швидкозшивачі, бланки, та інші паперові канцелярські вироби. Тендер на зазначену поліграфічну продукцію було завершено 10 жовтня 2024 року.