Протистояння триває: кому належить найбільший храм України і чому УПЦ заявляє про незаконне виселення

Наразі вірні УПЦ полишили територію собору, однак протистояння триває

З самого ранку, 17 жовтня, в Черкасах було гаряче. Під стінами Свято-Михайлівського собору, який, до речі, є найбільшим храмом України, зібралися парафіяни УПЦ ("Московського патріархату"), які оточили культову будівлю і вступили в сутички з активістами та вірними ПЦУ.

Конфлікт був спричинений начебто непевним підпорядкуванням собору: в ПЦУ стверджують, що юридично храм перейшов до їхньої церкви, втім, в УПЦ МП з цим категорично не погоджуються. То кому ж насправді належить собор, з’ясовував "Телеграф".

Барикади в храмі

Згідно з законом про "Свободу совісті і релігійні організації", "рішення про зміну підлеглості ухвалюється загальними зборами релігійної громади".

За інформацією митрополита Черкаського і Чигиринського Іоана (Олег Яременко) такі парафіяльні збори відбулися 12 червня. На них і було прийняте рішення про зміну підлеглості скандального храму (від УПЦ до ПЦУ).

Протокол парафіяльних збороів, фото "Суспільне"

Юридично перехід був зафіксований, що підтверджується даними з YouControl.

Розуміючи, що храм не буде втриманий, вірні УПЦ МП, за словами капелана ПЦУ Володимира Педька, забарикадувалися на його території.

– Вони тут ночували цілими сім’ями. Дітей сюди навезли і жили тут тижнями, — пояснив капелан "Телеграфу".

Вранці, 17 жовтня, Педько публічно повідомив, що "найбільший православний храм України, який тривалий час був під управлінням московського патріархату, повернувся в лоно Української церкви!" і собор став гарнізонним. Капелан закликав всіх віруючих до молитви в гарнізонному храмі українською мовою.

Після цього під стінами храму і почалися заворушення.

"Стандартна пісня"

Втім, у УПЦ, як виявилося, своя правда. Як каже адвокат Києво-Печерської Лаври протоієрей Микита Чекман, перехід храму до ПЦУ нібито відбувся незаконно.

– Я не є ні захисником, ні адвокатом [по цій справі], але наскільки мені відомо, храм належить Черкаському єпархіальному управлінню. Тобто право власності за єпархіальним управлінням. Громада храму, тобто парафіяни, які регулярно відвідують богослужіння, будь-яких рішень про зміну підпорядкування з УПЦ в ПЦУ не приймала. Та інформація, яка розповсюджується в медіа, на мій погляд, не відповідає дійсності.

Єпархіальне управління підпорядковане Київській митрополії УПЦ. Зрозуміло, що є єпархіальні збори, які можуть приймати якісь рішення відповідно до статуту УПЦ. Якщо вони проводяться, то збори можуть приймати рішення, яке повинно бути затверджене керівником єпархії. Але таких зборів не було, — зазначив Чекман в коментарі "Телеграфу".

Та за словами Володимира Педька, закиди про незаконність – "стандартна пісня" Московського патріархату.

– Коли є рішення, що вони мають чітку канонічну прив’язку до Московського патріархату, то вони кажуть, що це незаконно. Громада якась приймає рішення переходити до ПЦУ, вони знову кажуть, що це незаконно. Зараз вже є заборона діяльності УПЦ і перехідний етап, вони знову кажуть, що це незаконно. Ну а який злодій скаже про себе, що він чинить? – каже капелан.

Наразі вірні УПЦ полишили територію собору, однак протистояння триває.

– Зараз вони забарикадувалися на території готелю, який також є релігійною територією громади і довозять сюди людей, акумулюють свої сили, — резюмував капелан ПЦУ.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, що відомо про собор у Черкасах, який штурмували віряни УПЦ та ПЦУ. До 17 жовтня 2024 року він належав до Черкаської єпархії Української православної церкви Московського патріархату у Черкасах.