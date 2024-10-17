У "Резерві+" стався збій: у Міноборони поспішили пояснити ситуацію

У "Резерві+" стався курйозний збій

У четвер, 17 жовтня, у додатку для військовозобов’язаних "Резерв+" стався збій. Чимало українців отримали відстрочку "до завершення мобілізації".

Відповідні відомості з’явилися у мобільному додатку від Міністерства оборони, проте у відомстві поспішили надати роз’яснення.

У додатку для військовозобов’язаних, призовників та резервістів стався збій. Так, в електронному кабінеті у багатьох чоловіків вказано термін відстрочки "до завершення мобілізації".

Незабаром заступник міністра оборони України з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій та цифровізації Катерина Чорногоренко написала, що у програмі відбувся "баг".

Нагадаємо, цього року Міноборони запустило електронний кабінет для призовників, військовозобов’язаних та резервістів у вигляді мобільного додатка "Резерв+".

Завдяки йому можна оновити свої облікові дані без відвідування територіальних центрів комплектування (ТЦК). А також створити електронний військово-обліковий документ, який має спеціальний QR-код. Цей документ слід подавати на вимогу співробітників ТЦК під час зустрічі.

А в жовтні в "Резерв+" з’явилися нові функції :

Бронювання відображається як окремий вид відстрочки (відповідно до чинних законів).

Додано функцію оновлення бази неактивних електронних військово-облікових документів під час сканування QR-кодів.

Додано можливість перевірити справжність повістки через QR-код.

Раніше ми розповіли, що попри загальну мобілізацію в Україні деякі категорії громадян мають право на відстрочку від призову. Зокрема, її можна оформити за певними сімейними обставинами.