Мобілізувався і одразу в штурмовики? Як відбувається рекрутинг в ЗСУ

ЗСУ потребує різних спеціалістів

В Україні продовжують виписувати повістки військовозобов'язаним чоловікам. Однак деякі з осіб можуть добровільно доєднатись до ЗСУ.

Як йдеться в інтерв'ю АрміяInform, рекрутери та інструктори 46 бригади ДШВ кажуть, що кожен чоловік може самостійно обирати професію в армії, якщо добровільно доєднається до служби. Людина демонструє свої навички, вміння та цивільний досвід, аби бути корисною і відповідати потребам військової частини.

"Хтось вправно стріляє, а комусь це не підходить. Можливо, твоєю силою є пілотування. Молодь, що виросла на комп’ютерних іграх, легко опановує управління БПЛА",— говорить рекрутерка.

Також наголошують на тому, що військова служба це не тільки бойові завдання на нулі. Збройні Сили України, як і інші структури, потребують спеціалістів різних направлень.

"Наприклад, ремонтники виконують свої завдання далеко від передової. А є цивільні спеціальності взагалі не пов’язані з військовою службою, як-от флорист. Проте навіть вони хочуть бути корисними, і саме для цього було створено інтенсив, щоб людина змогла спробувати себе в різних ролях у війську", — пояснила Олександра Герасименко.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що не можна робити, якщо чоловіка зупинили співробітники ТЦК.