Тарифи на світло у 2025 році можуть підвищити: скільки платитимемо

Зараз ціни на світло для населення набагато нижчі, ніж гуртові тарифи

В Україні можуть підвищити тариф на електроенергію у травні 2025 року. У такому разі громадяни платитимуть щомісяця до 4,7 грн/кВт. мораторій президента, який забороняє підвищення тарифів

Таку заяву зробив голова Ради Української Асоціації поновлюваної енергетики Станіслав Ігнатьєв в ефірі День.LIVE. Він наголосив, що до 1 травня наступного року діє

"До мене є інсайд, що, можливо, підвищення буде допустимим у коридорі 25,50 грн для населення (4,7 грн кВт)". — сказав Ігнатьєв, зазначивши, що підвищення цін може бути навіть раніше за травень.

Співрозмовник пояснив, що ціни на світ для населення набагато нижчі за гуртові тарифи. Тому формується дефіцит над ринком електроенергії.

"До цього (тарифу — ред.) ще потрібно додати податок на додану вартість, ще два тарифи на передачу електроенергії мережам "Укренерго" та розподіл мережами "Обленерго", — каже Ігнатьєв.

До речі, з 1 червня 2024 року підвищили тариф на електроенергію для населення, проте нова ціна складається виключно із собівартості витрат. Тобто чинний тариф, який зараз становить 4,32 грн/кВт-год, лише покриває собівартість виробництва, передачу електроенергії та її розподіл.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що в компанії Укренерго у 2025 році пропонує збільшити тариф на передачу електроенергії одразу на 48%.