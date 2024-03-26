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"Дуже страшно думати": донька Кузьми Скрябіна зізналася, чому поки що не планує дітей (відео)

Автор
Галина Струс Галина Струс
Дата публікації
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Автор
Барбарі вже 26 років, проте дітей вона поки що не планує Новина оновлена 26 березня 2024, 12:28
Барбарі вже 26 років, проте дітей вона поки що не планує. Фото Колаж "Телеграф"

Дівчина вже близько 5 років у шлюбі, але ще не думає про дітей

Єдина донька відомого українського музиканта Кузьми Скрябіна, який загинув в ДТП у 2014 році, 26-річна Барбара Кузьменко зізналася, чому у них із чоловіком поки що немає дітей. Дівчина разом із чоловіком побували на прем’єрі фільму "Я, Побєда і Берлін", який було знято за повістю Кузьми, і дала інтерв’ю, в якому поділилася своїми переживаннями.

У коментарі ютуб-каналу "Люкс ФМ" Барбара зізналася, що поки що вони з чоловіком не планують дітей, хоча вже близько 5 років у шлюбі. Причиною такого рішення донька Кузьми називає війну. За словами Барбари, нині діти "не на часі".

"Поки війна, я вважаю, що це "не на часі". Тому що ті події, які зараз відбуваються... У цей час дуже страшно думати про якесь поповнення", — поділилася Барбара.

Коли це ж питання про поповнення в сім’ї було поставлене чоловікові Барбари, він просто погодився зі словами своєї дружини.

Зазначимо, що Барбара Кузьменко вивчилася на лікаря-дерматолога у Національному медичному університеті Богомольця. У грудні 2019 року вона одружилася зі своїм коханим Віктором Туром, з яким познайомилася в університеті. У пари поки що немає дітей, проте вони завели собі собаку.

Барбара Кузьменко, Кузьма Скрябін
Барбара Кузьменко із чоловіком Віктором Туром

Раніше "Телеграф" розповідав, що дочка Андрія Кузьменка Барбара зворушила мережу архівною фотографією з татом. Під фотокарткою Барбара коротко висловила свої емоції.

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