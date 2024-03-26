"Дуже страшно думати": донька Кузьми Скрябіна зізналася, чому поки що не планує дітей (відео)

Дівчина вже близько 5 років у шлюбі, але ще не думає про дітей

Єдина донька відомого українського музиканта Кузьми Скрябіна, який загинув в ДТП у 2014 році, 26-річна Барбара Кузьменко зізналася, чому у них із чоловіком поки що немає дітей. Дівчина разом із чоловіком побували на прем’єрі фільму "Я, Побєда і Берлін", який було знято за повістю Кузьми, і дала інтерв’ю, в якому поділилася своїми переживаннями.

У коментарі ютуб-каналу "Люкс ФМ" Барбара зізналася, що поки що вони з чоловіком не планують дітей, хоча вже близько 5 років у шлюбі. Причиною такого рішення донька Кузьми називає війну. За словами Барбари, нині діти "не на часі".

"Поки війна, я вважаю, що це "не на часі". Тому що ті події, які зараз відбуваються... У цей час дуже страшно думати про якесь поповнення", — поділилася Барбара.

Коли це ж питання про поповнення в сім’ї було поставлене чоловікові Барбари, він просто погодився зі словами своєї дружини.

Зазначимо, що Барбара Кузьменко вивчилася на лікаря-дерматолога у Національному медичному університеті Богомольця. У грудні 2019 року вона одружилася зі своїм коханим Віктором Туром, з яким познайомилася в університеті. У пари поки що немає дітей, проте вони завели собі собаку.

Барбара Кузьменко із чоловіком Віктором Туром

Раніше "Телеграф" розповідав, що дочка Андрія Кузьменка Барбара зворушила мережу архівною фотографією з татом. Під фотокарткою Барбара коротко висловила свої емоції.