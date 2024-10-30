"Пряник" ухилянту від ТЦК: журналіст назвав спосіб уникнути штрафу за неоновлення даних

Можна буде не платити навіть мінімально необхідної суми в 50% стягнення

Якщо військовозобов’язані громадяни України, які не оновили свої облікові дані і були оштрафовані на суму 17-25 тис. грн, зрештою прийдуть у терцентр комплектування та соцпідтримки (ТЦК) – це стягнення буде з них знято і не доведеться платити навіть 50 відсотків штрафу.

Про це в ефірі YouTube-каналу Telegraf UA розповів ведучий Микита Михальов.

Тележурналіст розповів, що у Верховній Раді хочуть спростити процедуру накладення заочних штрафів та арешту рахунків осіб, які ухиляються від призову; навмисно або ненавмисно не оновили свої дані; не забрали відправлений "Укрпоштою" виклик до територіального центру комплектування та соціальної підтримки.

— ТЦК може відразу скласти постанову про штраф без необхідності складати протокол, але якщо прийдеш сам, то 50% можеш не сплачувати, — каже телеведучий. — І я навіть скажу більше: є неофіційний "пряник" (сам про нього дізнався, коли проходив військово-лікарську комісію), якщо людина приходить (добровільно чи недобровільно – не важливо) до ТЦК, проходить військово-лікарську комісію і приймає рішення про вступ до лав Збройних сил України, той чи інший ТЦК просто не буде виписувати штраф, який їй загрожував.

Це типу такий ефект солідарності всередині [ЗСУ]. Для чого виписувати штраф, адже ти й так уже стаєш частиною нас, частиною Збройних сил, тоді ми тебе не будемо штрафувати. Тобто існує і таке, — підсумував Микита Михальов.

"Телеграф" писав, що в Україні планують мобілізувати ще 160 тисяч громадян. Нові бійці допоможуть укомплектувати бойові підрозділи до 85% від потреби.