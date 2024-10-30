Навчання в американській школі та невдалий перший шлюб: як у молодості виглядала пропагандистка Скабеєва

Скабеєва — одна з наймерзенніших і запеклих пропагандисток у Росії

Ольга Скабеєва — відома далеко за межами Росії пропагандистка та головна розпалювальниця ненависті до українців на російському телебаченні. До 40 років вона зробила блискучу кар’єру на пропагандистських телеканалах РФ. Проте мало хто знає, як вона виглядала в молодості.

"Телеграф" вирішив з’ясувати, якою була Ольга Скабеєва до популярності та багатства, яке заробила на пропаганді.

Ольга Скабеєва в молодості — що про неї відомо

Ольга Скабеєва – одна з головних пропагандисток на російському державному телебаченні. Вона народилася в провінційному Волзьку 11 грудня 1984 року, незабаром їй виповниться 40 років. Відомо, що Скабеєва навчалася у російсько-американській школі з релігійним ухилом, де щоранку починалося з клятви американському прапору.

Після закінчення школи Скабеєва вирішила стати журналісткою, хоча це рішення не сподобалося її батькам. У шкільні роки вона підробляла у місцевій газеті, а потім вступила на факультет журналістики Санкт-Петербурзького державного університету.

Після закінчення університету Скабеєва поїхала підкорювати Москву та почала працювати у Всеросійській державній телерадіокомпанії. Вона працювала кореспондентом програм "Вести" та "Вести недели". Її перший репортаж на федеральному каналі вийшов 2 липня 2008 року.

Довгий час Скабеєва працює на телеканалі "Росія 1", з 2016 року разом зі своїм чоловіком Євгеном Поповим почала політичне пропагандистське ток-шоу "60 хвилин". Саме в цьому шоу Скабеєва виявила всю свою сутність — жорстокість, самовпевненість, характерну міміку та хамство до гостей студії. Вона з піною біля рота розпалює ненависть до українців та інших національностей, просуває кремлівські наративи та часто потрапляє у скандали.

До речі, про особисте життя Скабеєвої відомо не дуже багато, проте, за даними російських ЗМІ, перший шлюб у неї був як у багатьох — "студентсько-романтичний". Із першим чоловіком дітей у неї не було. А ось другим чоловіком Скабеєвої став колега Євген Попов, з яким вони одружилися у 2013 році. На початку 2014 року у пари пропагандистів народився син Захар.

Скабеєва зараз — що про неї відомо

Нині Ольга Скабеєва на піку своєї пропагандистської кар’єри. Вона продовжує разом із Поповим заробляти мільйони на путінській пропаганді, скуповувати нерухомість у Москві, готуючи безбідне майбутнє для свого сина.

Після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну Скабеєва потрапила під санкції Євросоюзу, наразі їй заборонено в’їзд до країн Європи. Відомо також, що Скабеєва та її чоловік Попов перебувають під санкціями у Великій Британії, Канаді, Австралії, США, Швейцарії та Японії.

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