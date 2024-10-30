Видала старшу доньку за футболіста збірної України: як виглядає ексдружина Джеджули, з якою він двічі був одружений

Жінка виграла апеляцію в суді щодо опіки над дитиною

Юлія Леус — колишня дружина відомого українського ведучого Андрія Джеджули. Подружжя у шлюбі двічі й розлучалися з гучним скандалом. Жінка звинувачувала Джеджулу в домашньому насильстві, натомість чоловік все заперечував.

Подружжя з'ясовувало стосунки в суді, чим все закінчилось та чим займається Юлія Леус зараз — розкаже "Телеграф".

Що відомо про стосунки Леус і Джеджули

Юлія Леус і Андрій Джеджула познайомилися на весіллі спільних друзів у 2016 році. Хоча згодом з'ясувалось, що вони знали одне одного вже 8 років. Стосунки пари розвивались доволі швидко, і вже у 2017 році вони зіграли весілля. У Юлі вже була доросла донька Ангеліна, якою вона завагітніла в 15 років.

Фото з мережі

Фото з мережі

Спершу у подружжя все було добре, їх навіть вважали зразковою парою. Однак згодом стосунки почали псуватися. Юлія розповідала, що Андрій не сприйняв її доньку та принижував її. Тому у 2019 році Леус й вперше подала на розлучення.

Утім, через пів року перерви жінка вирішила знову зійтися з обранцем. Так, невдовзі пара знову побралась, й скоро Юлія завагітніла. Але коли жінка перебувала при надії, кризові моменти знову почали повторюватися.

Фото з мережі

За словами Леус, Джеджула плював на неї, штовхав, кидав на підлогу й при цьому отримував задоволення. На останніх місяцях вагітності жінка опинилась у лікарні з нервовим зривом.

А от в Андрія була своя версія конфлікту з дружиною. Телеведучий запевняв, що Юлія напивалась і ображала його. Після народження доньки Адель Леус переїхала на окрему квартиру, тоді як Андрій проводив час з малечею в окремі дні.

Фото з мережі

Після того, як Юлія дала інтерв'ю про насильство з боку чоловіка, він подав на неї до суду. Таким чином телеведучий хотів довести, що не бив дружину, а також, щоб вона перепросила за сказане. Натомість Леус подала позов на Джеджулу, щоб він утримував її як матір спільної дитини. У 2022 році подружжя розлучилось.

Фото з мережі

Пізніше Джеджула оприлюднив фото, де показав себе із синцем. Він зазначив, що це наслідок того, що дружина вдарила його залишками келиха у 2018 році. Також чоловік заявив, що ексдружина не дає йому бачитися з донькою.

Фото з мережі

Чим зараз займається Юлія Леус

Наприкінці 2022 року старша донька Леус — Ангеліна вийшла заміж. Її обранцем став футболіст англійського клубу "Борнмут" та збірної України Ілля Забарний. А зустрічатися пара почала ще у 2018 році.

Фото з мережі

Фото з мережі

У 2023 році шоумен виграв судовий позов проти дружини про наклеп. Тож Леус мала б спростувати, що ексчоловік бив і знущався з неї. До того ж суд задовольнив вимоги шоумена про те, щоб бачитися з дитиною у зазначений ним час. Натомість Леус обурювалась рішенню суду, адже відповідно до нього в неї майже не залишається часу на доньку та особисті справи. Тож вона подала до суду апеляцію.

Фото з мережі

Після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну жінка перебралась з донькою Адель у Польщу. Водночас Джеджула подав позов до Міністерства юстиції цієї країни. Шоумен вимагав, аби вона з донькою повернулась в Україну. Жінка не розуміла такої вимоги у час, коли на батьківщині небезпечно.

Фото з мережі

У квітні 2024 року блогерка розповіла, що Джеджула сплачує аліменти, але вони вже протягом пів року не спілкуються. За словами Леус, шоумен не цікавиться їхньою дитиною, то їй прикро, що малеча не отримує уваги від батька.

Фото з мережі

Пізніше жінка повідомила, що виграла апеляцію у справі про опіку над їхньою спільною донькою Адель. Так, тепер Леус може спокійно перебувати з малечою за кордоном під час воєнного стану в Україні. А Джеджула має спілкуватися з донькою по відеозв'язку.

Фото з мережі

Раніше "Телеграф" розповідав, що відомо про нову обраницю актора Остапа Ступки. Вона — молодша за артиста на 35 років.