Злив Плану перемоги, Курська АЕС, допомога Україні та інше: головні заяви Зеленського для західних ЗМІ

Глава держави відповів на питання, що цікавлять багатьох

Президент Володимир Зеленський дав інтерв’ю представникам ЗМІ країн Північної Європи. Він відповів на низку важливих питань, які стосуються війни в Україні.

Глава держави розповів, зокрема, розповів про секретну частину Плану перемоги, АЕС у Курській області, допомогу союзників та багато іншого. "Телеграф" зібрав головні тези президента зі спілкування з журналістами.

Україна могла б захопити атомну станцію біля Курська

Зеленський наголосив, що Сили оборони ніколи не ставили за мету захопити заводи, енергетичні об’єкти або атомну станцію.

— Росія вважає, що дуже сильна. Але якби ми захотіли захопити їхню атомну станцію, ми зробили б це. Однак ми ніколи не хотіли цього, тому що розуміємо, що це означало б стати такими, як Росія.

Допомога від партнерів. "Це не смішно"

Конгрес проголосував за допомогу Україні, проте наша країна її так і не отримала в повному обсязі, а лише 10%.

— Україна отримала лише 10% від пакету допомоги, за який проголосував Конгрес у 2024 році. Це не смішно.

Україна бореться, думаючи насамперед про людей, а вже потім про територію

— Коли я отримую інформацію, що на одному напрямку кількість військ становить 1 до 8, коли стає вибір: залишитися і загинути – то, звісно, відходьте, хлопці, рятуйте солдатів, рятуйте людей.

Злив секретної частини Плану перемоги Зеленського

Запит України на ракети Tomahawk був однією з секретних частин плану перемоги. Проте злив цієї інформації свідчить, що між партнерами немає конфіденційності.

— Ви бачите, що зараз відбувається у ЗМІ, вони сказали, що Україна хоче чи хотіла отримати багато ракет, таких як "томагавки" тощо. Але то була конфіденційна інформація. Між Україною та Білим домом. Як розуміти ці повідомлення? Це означає, що між партнерами немає нічого конфіденційного.

Україна не проситиме Захід відправити своїх військових через залучення Росією солдатів КНДР

Зеленський зазначив, що це дуже небезпечна тема, яка ризикує підірвати поточну підтримку України.

— Я знаю, як усі скептично ставляться до цього і дуже обережні, і ми ніколи не просували цієї ідеї і ніколи не говорили про це докладно. Я маю на увазі, що це дуже, це дуже небезпечно, коли немає такого рішення від лідерів та громадськості. Дуже небезпечно порушувати цю тему, тому що можна втратити всю іншу підтримку.

При цьому він сказав, що у Заходу у відповідь на такі дії "мало сміливих кроків".

Вибори у Грузії

— Ми маємо визнати, що в Грузії на сьогодні перемогла Росія. Спочатку вони забрали частину Грузії, потім змінили політику, уряд і тепер там проросійський уряд. Їхній вибір — дружба з РФ, а не ЄС.

На його думку, Молдова "йде у тому ж напрямі".

— Побачите, Росія йде тим самим шляхом. Вони хочуть зробити те саме і зроблять, якщо Захід не зупинить розмови про припинення червоних ліній. Вони втратить Молдову за рік-два.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що в Офісі президента розповіли, що було у секретних доповненнях Плану перемоги.