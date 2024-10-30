Не ділиться особистим життям: що відомо про дружину, дітей та онуків зіркового лікаря Комаровського

Лікар-педіатр має двох дорослих синів та трьох онуків

Євген Комаровський — відомий український лікар-педіатр, телеведучий, письменник, а також популярний блогер, відомий своїм прагненням до об'єктивної медицини зрозумілої інформації про здоров'я дітей. Його особисте життя тривалий час було поза медійною увагою, однак відомо декілька цікавих фактів про дружину та дітей лікаря.

Дружину Євгена Комаровського звати Катерина. Вона не є публічною особистістю, а у подружжя є двоє дітей. "Телеграф" вирішив з’ясувати, що відомо про сім’ю зіркового лікаря.

Що відомо про дружину Євгена Комаровського

Катерина навчалася у Харківському медичному університеті, де й познайомилася із майбутнім чоловіком. На четвертому курсі вони одружилися, а цю подію лікар назвав найбільшим успіхом свого життя.

Комаровський зазначав, що його дружина — не лише кохана людина, а й справжній друг і порадниця. Катерина працювала офтальмологинею усе життя, а зараз вона на пенсії.

Діти та онуки Євгена Комаровського

Старшого сина звати Дмитро, він народився у 1982 році. Зараз він працює у сфері айті. Молодший син Євгена Андрій народився у 1988 році. Він має юридичну та економічну освіту і працює разом із батьком. Він бере участь у різних інтернет-проєктах за участю Євгена Комаровського.

Фото: скріншот з відео

Також зірковий лікар має трьох онуків. Один син старшого сина і ще один син та донька молодшого. Знімки з онуками Комаровський часто викладає на своїй сторінці в Instagram.

Раніше "Телеграф" розповідав, як виглядає дружина Стаса Боклана. Подружжя разом вже майже 40 років.